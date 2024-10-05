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تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جائزة اليابان الكبرى

موتو جي بي: أكوستا ينتزع البول بوزيشن الأول له بزمن قياسي في اليابان

سجل دراج كاي تي ام الزمن الأسرع في تصفيات درامية على حلبة موتيغي في الوقت الذي سقط فيه مارتن.

بيدرو أكوستا، غاس غاس

بيدرو أكوستا، غاس غاس

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بسط الناشئ الظاهرة بيدرو أكوستا هيمنته على تصفيات جائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" مسجلًا زمنًا قياسيًا جديدًا لحلبة موتيغي في المراحل الأخيرة من الحصة الدرامية التي شهدت سقوط خورخي مارتن متصدر الترتيب ليعاني من تأخّر كبير في معركة اللقب.

بينما واصل أكوستا أداءه المثير للإعجاب ضمن سعيه لتسجيل أولى انتصاراته في الموتو جي بي على متن دراجة تيك3 كاي تي ام، سقط مارتن من على دراجته دوكاتي عند المنعطف التاسع ضمن المرحلة الأخيرة الحرجة من التصفيات الثانية، ما يعني أنه سينطلق من المركز الـ 11 في سباق الجائزة الكبرى غدًا.

وتلك ستكون فرصة لغريمه الرئيسي على اللقب فرانشيسكو بانيايا الدراج المصنعي لدوكاتي الذي سينطلق من المركز الثاني.

مُكملًا صف الانطلاق الأول يكون مافيريك فينيايس دراج أبريليا الذي سينطلق أمام إينيا باستيانيني زميل بانيايا في الفريق.

في المقابل، وبالرغم من عدم تقديمه الأداء المطلوب اليوم بعد تصدره للتجارب الحرة بالأمس، لكن الانطلاق من المركز الخامس سيمنح براد بيندر فرصة لتكرار منصة تتويجه في موتيغي في 2022، حيث سيتواجد أمام فرانكو موربيديللي دراج براماك.

المركز الستبع على شبكة الانطلاق ذهب إلى ثنائي في.آر46 دوكاتي فابيو دي جيانانتونيو وماركو بيزيكي ومارك ماركيز دراج غريسيني.

فيما سيُكمل أليكس شقيق مارك ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

شبكة الانطلاق:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 8

1:43.018

   167.772
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 8

+0.246

1:43.264

 0.246 167.372
3 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 8

+0.423

1:43.441

 0.177 167.086
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 8

+0.521

1:43.539

 0.098 166.928
5 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 8

+0.643

1:43.661

 0.122 166.731
6 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 8

+0.810

1:43.828

 0.167 166.463
7 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 8

+0.980

1:43.998

 0.170 166.191
8 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 8

+1.055

1:44.073

 0.075 166.071
9 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 8

+1.118

1:44.136

 0.063 165.971
10 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 8

+1.245

1:44.263

 0.127 165.769
11 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 6

+1.285

1:44.303

 0.040 165.705
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 8

+1.479

1:44.497

 0.194 165.398

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