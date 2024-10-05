موتو جي بي: أكوستا ينتزع البول بوزيشن الأول له بزمن قياسي في اليابان

بسط الناشئ الظاهرة بيدرو أكوستا هيمنته على تصفيات جائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" مسجلًا زمنًا قياسيًا جديدًا لحلبة موتيغي في المراحل الأخيرة من الحصة الدرامية التي شهدت سقوط خورخي مارتن متصدر الترتيب ليعاني من تأخّر كبير في معركة اللقب.

بينما واصل أكوستا أداءه المثير للإعجاب ضمن سعيه لتسجيل أولى انتصاراته في الموتو جي بي على متن دراجة تيك3 كاي تي ام، سقط مارتن من على دراجته دوكاتي عند المنعطف التاسع ضمن المرحلة الأخيرة الحرجة من التصفيات الثانية، ما يعني أنه سينطلق من المركز الـ 11 في سباق الجائزة الكبرى غدًا.

وتلك ستكون فرصة لغريمه الرئيسي على اللقب فرانشيسكو بانيايا الدراج المصنعي لدوكاتي الذي سينطلق من المركز الثاني.

مُكملًا صف الانطلاق الأول يكون مافيريك فينيايس دراج أبريليا الذي سينطلق أمام إينيا باستيانيني زميل بانيايا في الفريق.

في المقابل، وبالرغم من عدم تقديمه الأداء المطلوب اليوم بعد تصدره للتجارب الحرة بالأمس، لكن الانطلاق من المركز الخامس سيمنح براد بيندر فرصة لتكرار منصة تتويجه في موتيغي في 2022، حيث سيتواجد أمام فرانكو موربيديللي دراج براماك.

المركز الستبع على شبكة الانطلاق ذهب إلى ثنائي في.آر46 دوكاتي فابيو دي جيانانتونيو وماركو بيزيكي ومارك ماركيز دراج غريسيني.

فيما سيُكمل أليكس شقيق مارك ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

شبكة الانطلاق: