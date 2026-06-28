موتو جي بي: أكوستا يخضع لعمليّة جراحيّة بعد انسحابه في هولندا

خاض درّاج فريق كاي تي إم الرسمي معظم فترات السباق في صراع مع مارك ماركيز درّاج دوكاتي على مركز ضمن الخمسة الأوائل، بعدما تقدم مبكرًا من المركز الثامن على شبكة الانطلاق.

لكن سباقه انتهى بشكل مفاجئ في اللفة 13 من أصل 26، عندما تباطأ عند الاقتراب من المنعطف الأول قبل أن يعود إلى خطّ الحظائر ويعلن انسحابه.

وفي البداية بدا أن مشكلة ميكانيكية كانت وراء توقفه، إلا أن لقطات البث التلفزيوني أظهرت أكوستا وهو يعاني من ألم واضح، إذ كان يهز يده اليمنى بعنف.

وأوضح الإسباني بعد السباق أنه شُخّص بإصابته بمتلازمة النفق الرسغي، وهي حالة تنتج عن انضغاط العصب المتوسط داخل ممر ضيق في راحة اليد.

وتسببت الإصابة في فقدانه الإحساس بمعصمه أثناء السباق، ما جعله غير قادر على التحكم بذراع المكابح اليمنى في دراجته.

وكان من المقرر أن يخضع للعملية الجراحية خلال العطلة الصيفية، لكن ما حدث في جولة أسين دفعه إلى تقديم موعدها لتُجرى خلال الفترة الفاصلة قبل جائزة ألمانيا الكبرى في الخامس من يوليو.

وقال أكوستا: "أعتقد أن الأمر يكون أسوأ في بعض الحلبات وأفضل في حلبات أخرى."

وأضاف: "منذ الأمس، بدأت أعاني من اللفة الثالثة، لكنني كنت أعرف تقريبًا مكان ذراع المكابح."

وأكمل: "لكن اليوم، أثناء وجودي خلف مارك، اضطررت في بعض الأحيان إلى ترك المكابح حتى لا أصطدم به، لأنني لم أكن أعرف حتى ما إذا كنت أمسك بذراع المكابح بيدي."

وتابع: "سنخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء لمحاولة التخلص من هذه المشكلة".

واختتم قائلًا: "إنها مشكلة في المعصم تمنعني من الإحساس به".