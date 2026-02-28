تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: أكوستا يحقق أول فوز له في سباق قصير في جولة تايلاند الافتتاحيّة

تمكن الإسباني بيدرو أكوستا من تحقيق أول فوز له في بطولة الموتو جي بي بعدما انتصر في السباق القصير خلال جائزة تايلاند الكبرى على حلبة بوريرام يوم السبت.

بيدرو أكوستا، كاي تي ام

بيدرو أكوستا، كاي تي ام

تفوق نجم فريق كيه تي إم على بطل العالم مارك ماركيز بعد سباق مدهش شهد كل عناصر الإثارة.

اضطر ماركو بيزيكي صاحب قطب الانطلاق الأول والمرشح الأبرز للفوز لمتابعة بقية السباق من مرآب فريق أبريليا بعد سقوطه وهو في الصدارة خلال اللفة الثانية.

وبخروج بيزيكي من المنافسة، تحولت المعركة المتوقعة بينه وبين مارك ماركيز إلى مواجهة مباشرة بين أكوستا وماركيز.

ولم يمنح الشاب الإسباني بطل العالم المخضرم، وزميله المحتمل في 2027 ضمن فريق دوكاتي المصنع – أي فرصة للراحة. وبدا أن السباق سيتحسم عند المنعطف الأخير، حيث تدرب أكوستا عدة مرات على تنفيذ مناورة تجاوز حاسمة هناك، ونجح مرتين في عبور خط النهاية أولًا قبل أن يستعيد ماركيز الصدارة مجددًا.

لكن الحسم جاء بطريقة مختلفة تمامًا. ففي اللفة قبل الأخيرة، استغل أكوستا خطأ بسيطًا من ماركيز في الجزء المتعرج من الحلبة لينتزع الصدارة. غير أن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد.

إذ ردّ ماركيز بمناورة تجاوز قوية في نهاية اللفة نفسها، لكنها لم تكن نظيفة، إذ دفع منافسه الشاب إلى الخروج عن المسار، ما أدى فورًا إلى فتح تحقيق من قبل الحكام.

وبسرعة لافتة، أصدر الحكام قرارهم قبل نصف لفة من النهاية، حيث تلقى ماركيز رسالة على لوحة العدادات تُلزمه بالتراجع مركزًا واحدًا.

وامتثل الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا للعقوبة عند المنعطف الأخير، ليفسح المجال أمام أكوستا لتحقيق أول انتصار له في سباقات الموتو جي بي.

من جانبه، أنقذ راؤول فيرنانديز بعض ماء الوجه لأبريليا بحلوله ثالثًا على دراجة فريق تراكهاوس.

وجاء زميله الياباني آي أوغورا في المركز الرابع بعد تجاوزه خورخي مارتن درّاج الفريق المصنعيّ في المراحل الأخيرة من السباق.

أما زميل أكوستا في كيه تي إم، براد بيندر، فقد أنهى سباقًا قويًا في المركز السادس، متقدمًا على جوان مير (هوندا) وفابيو دي جيانأنطونيو (في آر 46 دوكاتي)، الذي خسر وقتًا بسبب احتكاك في اللفة الأولى مع أليكس ماركيز.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

19:39.155

       12
2 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 13

+0.108

19:39.263

 0.108     9
3 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 13

+0.540

19:39.695

 0.432     7
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 13

+2.100

19:41.255

 1.560     6
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 13

+3.851

19:43.006

 1.751     5
6 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 13

+4.612

19:43.767

 0.761     4
7 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 13

+4.924

19:44.079

 0.312     3
8 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+5.748

19:44.903

 0.824     2
9 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 13

+6.910

19:46.065

 1.162     1
10 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 13

+7.796

19:46.951

 0.886      
11 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 13

+8.504

19:47.659

 0.708      
12 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 13

+8.577

19:47.732

 0.073      
13 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 13

+11.970

19:51.125

 3.393      
14 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 13

+12.395

19:51.550

 0.425      
15 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 13

+13.467

19:52.622

 1.072      
16 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+15.079

19:54.234

 1.612      
17 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 13

+15.452

19:54.607

 0.373      
18 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+15.876

19:55.031

 0.424      
19 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 13

+21.445

20:00.600

 5.569      
20 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 13

+25.860

20:05.015

 4.415      
21 Italy م. بيرو غريسيني موتو2 51 Ducati 13

+27.892

20:07.047

 2.032      
dnf Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 1

+12 عدد اللفات

2:30.673

 12 عدد اللفات   الانسحاب  
شاهد كامل النتائج

