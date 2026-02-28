موتو جي بي: أكوستا يحقق أول فوز له في سباق قصير في جولة تايلاند الافتتاحيّة
تمكن الإسباني بيدرو أكوستا من تحقيق أول فوز له في بطولة الموتو جي بي بعدما انتصر في السباق القصير خلال جائزة تايلاند الكبرى على حلبة بوريرام يوم السبت.
بيدرو أكوستا، كاي تي ام
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تفوق نجم فريق كيه تي إم على بطل العالم مارك ماركيز بعد سباق مدهش شهد كل عناصر الإثارة.
اضطر ماركو بيزيكي صاحب قطب الانطلاق الأول والمرشح الأبرز للفوز لمتابعة بقية السباق من مرآب فريق أبريليا بعد سقوطه وهو في الصدارة خلال اللفة الثانية.
وبخروج بيزيكي من المنافسة، تحولت المعركة المتوقعة بينه وبين مارك ماركيز إلى مواجهة مباشرة بين أكوستا وماركيز.
ولم يمنح الشاب الإسباني بطل العالم المخضرم، وزميله المحتمل في 2027 ضمن فريق دوكاتي المصنع – أي فرصة للراحة. وبدا أن السباق سيتحسم عند المنعطف الأخير، حيث تدرب أكوستا عدة مرات على تنفيذ مناورة تجاوز حاسمة هناك، ونجح مرتين في عبور خط النهاية أولًا قبل أن يستعيد ماركيز الصدارة مجددًا.
لكن الحسم جاء بطريقة مختلفة تمامًا. ففي اللفة قبل الأخيرة، استغل أكوستا خطأ بسيطًا من ماركيز في الجزء المتعرج من الحلبة لينتزع الصدارة. غير أن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد.
إذ ردّ ماركيز بمناورة تجاوز قوية في نهاية اللفة نفسها، لكنها لم تكن نظيفة، إذ دفع منافسه الشاب إلى الخروج عن المسار، ما أدى فورًا إلى فتح تحقيق من قبل الحكام.
وبسرعة لافتة، أصدر الحكام قرارهم قبل نصف لفة من النهاية، حيث تلقى ماركيز رسالة على لوحة العدادات تُلزمه بالتراجع مركزًا واحدًا.
وامتثل الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا للعقوبة عند المنعطف الأخير، ليفسح المجال أمام أكوستا لتحقيق أول انتصار له في سباقات الموتو جي بي.
من جانبه، أنقذ راؤول فيرنانديز بعض ماء الوجه لأبريليا بحلوله ثالثًا على دراجة فريق تراكهاوس.
وجاء زميله الياباني آي أوغورا في المركز الرابع بعد تجاوزه خورخي مارتن درّاج الفريق المصنعيّ في المراحل الأخيرة من السباق.
أما زميل أكوستا في كيه تي إم، براد بيندر، فقد أنهى سباقًا قويًا في المركز السادس، متقدمًا على جوان مير (هوندا) وفابيو دي جيانأنطونيو (في آر 46 دوكاتي)، الذي خسر وقتًا بسبب احتكاك في اللفة الأولى مع أليكس ماركيز.
سباق قصير
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|13
|
19:39.155
|12
|2
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|13
|
+0.108
19:39.263
|0.108
|9
|3
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|13
|
+0.540
19:39.695
|0.432
|7
|4
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|13
|
+2.100
19:41.255
|1.560
|6
|5
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|13
|
+3.851
19:43.006
|1.751
|5
|6
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|13
|
+4.612
19:43.767
|0.761
|4
|7
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|13
|
+4.924
19:44.079
|0.312
|3
|8
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|13
|
+5.748
19:44.903
|0.824
|2
|9
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|13
|
+6.910
19:46.065
|1.162
|1
|10
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|13
|
+7.796
19:46.951
|0.886
|11
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|13
|
+8.504
19:47.659
|0.708
|12
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|13
|
+8.577
19:47.732
|0.073
|13
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|13
|
+11.970
19:51.125
|3.393
|14
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|13
|
+12.395
19:51.550
|0.425
|15
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|13
|
+13.467
19:52.622
|1.072
|16
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|13
|
+15.079
19:54.234
|1.612
|17
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|13
|
+15.452
19:54.607
|0.373
|18
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|13
|
+15.876
19:55.031
|0.424
|19
|م. فينياليس تيك 3
|12
|KTM
|13
|
+21.445
20:00.600
|5.569
|20
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|13
|
+25.860
20:05.015
|4.415
|21
|م. بيرو غريسيني موتو2
|51
|Ducati
|13
|
+27.892
20:07.047
|2.032
|dnf
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|1
|
+12 عدد اللفات
2:30.673
|12 عدد اللفات
|الانسحاب
|شاهد كامل النتائج
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
براندل: جورج راسل يملك ما يلزم لتحمل ضغط المنافسة على لقب 2026
الجناح الخلفي الدوّار لفيراري يُذكّر كولتارد بدواسة مكلارين الثالثة المحظورة
تعديلات جديدة أبرزها: التخلّي عن قانون التوقفين الإلزاميين في موناكو لموسم 2026
الفورمولا 1 تتراجع عن قانون التوقفين الإلزاميين في جائزة موناكو الكبرى 2026
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات