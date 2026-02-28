موتو جي بي: أكوستا يحقق أول فوز له في سباق قصير في جولة تايلاند الافتتاحيّة

تفوق نجم فريق كيه تي إم على بطل العالم مارك ماركيز بعد سباق مدهش شهد كل عناصر الإثارة.

اضطر ماركو بيزيكي صاحب قطب الانطلاق الأول والمرشح الأبرز للفوز لمتابعة بقية السباق من مرآب فريق أبريليا بعد سقوطه وهو في الصدارة خلال اللفة الثانية.

وبخروج بيزيكي من المنافسة، تحولت المعركة المتوقعة بينه وبين مارك ماركيز إلى مواجهة مباشرة بين أكوستا وماركيز.

ولم يمنح الشاب الإسباني بطل العالم المخضرم، وزميله المحتمل في 2027 ضمن فريق دوكاتي المصنع – أي فرصة للراحة. وبدا أن السباق سيتحسم عند المنعطف الأخير، حيث تدرب أكوستا عدة مرات على تنفيذ مناورة تجاوز حاسمة هناك، ونجح مرتين في عبور خط النهاية أولًا قبل أن يستعيد ماركيز الصدارة مجددًا.

لكن الحسم جاء بطريقة مختلفة تمامًا. ففي اللفة قبل الأخيرة، استغل أكوستا خطأ بسيطًا من ماركيز في الجزء المتعرج من الحلبة لينتزع الصدارة. غير أن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد.

إذ ردّ ماركيز بمناورة تجاوز قوية في نهاية اللفة نفسها، لكنها لم تكن نظيفة، إذ دفع منافسه الشاب إلى الخروج عن المسار، ما أدى فورًا إلى فتح تحقيق من قبل الحكام.

وبسرعة لافتة، أصدر الحكام قرارهم قبل نصف لفة من النهاية، حيث تلقى ماركيز رسالة على لوحة العدادات تُلزمه بالتراجع مركزًا واحدًا.

وامتثل الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا للعقوبة عند المنعطف الأخير، ليفسح المجال أمام أكوستا لتحقيق أول انتصار له في سباقات الموتو جي بي.

من جانبه، أنقذ راؤول فيرنانديز بعض ماء الوجه لأبريليا بحلوله ثالثًا على دراجة فريق تراكهاوس.

وجاء زميله الياباني آي أوغورا في المركز الرابع بعد تجاوزه خورخي مارتن درّاج الفريق المصنعيّ في المراحل الأخيرة من السباق.

أما زميل أكوستا في كيه تي إم، براد بيندر، فقد أنهى سباقًا قويًا في المركز السادس، متقدمًا على جوان مير (هوندا) وفابيو دي جيانأنطونيو (في آر 46 دوكاتي)، الذي خسر وقتًا بسبب احتكاك في اللفة الأولى مع أليكس ماركيز.