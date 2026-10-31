موتو جي بي جائزة ماليزيا الكبرى

موتو جي بي: أكوستا يتفوق على مارك ماركيز في سباق قصير حافل بالتوتر في ماليزيا

سقط أليكس ماركيز من الصدارة، ما أتاح لمواطنيه الإسبانيين التنافس على الفوز.

تم التحرير: 31-10-2026

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بيدرو أكوستا، ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حقق بيدرو أكوستا فوزه الثاني في مسيرته ضمن السباقات القصيرة، بعدما قاد دراجة كاي تي إم إلى الانتصار في سباق يوم السبت المتوتر على حلبة سيبانغ.

وعزز مارك ماركيز، متصدر بطولة العالم، أفضليته أمام خورخي مارتن الغائب إلى 19 نقطة، بعدما حلّ في المركز الثاني.

وشهد السباق منافسة مثيرة، وسط تساقط مستمر لقطرات المطر التي هددت بالتحول إلى هطول أكثر غزارة في أي لحظة. بل إن عددًا من الدرّاجين في المراكز المتأخرة خاطروا بتغيير دراجاتهم على أمل اشتداد الأمطار، لكن الهطول الغزير لم يبدأ فعليًا إلا بعد انتهاء السباق، بينما كان الدرّاجون يحتفلون بنتائجه.

وكان لسقوط أليكس ماركيز، صاحب قطب الانطلاق الأول، من الصدارة في اللفة الثالثة على حلبة سيبانغ دور كبير في تتويج أكوستا بالفوز. فبعدما انتزع درّاج غريسيني دوكاتي الصدارة عند المنعطف الأول، بدا مسيطرًا على مجريات السباق حتى تلك اللحظة.

وأدى انسحاب أليكس إلى تقدم آي أوغورا إلى الصدارة، لكنه لم يمتلك سوى أفضلية ضئيلة أمام أكوستا ومارك ماركيز وماركو بيزيكي. وكان أوغورا قد شق طريقه سابقًا متجاوزًا الدرّاجين الأولين، عبر مناورة هجومية في المنعطفين الأول والثاني من السباق.

لكن الفائز بجائزة هولندا الكبرى لم يتمكن من الاحتفاظ بالصدارة سوى حتى اللفة الثامنة، حين نفذ أكوستا هجومه. وأتاح دفاع أوغورا العنيد لمارك ماركيز انتزاع المركز الثاني أيضًا، قبل أن يتراجع الدرّاج الياباني إلى المركز الرابع في اللفة التالية، بعدما تجاوزه بيزيكي.

وحافظ أكوستا على تقدمه حتى خط النهاية، متفوقًا على زميله المستقبلي في فريق دوكاتي المصنعي لموسم 2027، الذي كان بإمكانه الاكتفاء بحصيلة النقاط التسع، لا سيما بعد انسحاب منافسه المصاب على اللقب خورخي مارتن من المنافسات في وقت سابق من اليوم.

وبات أكوستا يمتلك انتصارين في السباقات القصيرة، وكلاهما تحقق في آسيا، إذ جاء الأول خلال الجولة الافتتاحية للموسم في تايلاند. كما كسر عقدته في سباقات الأحد قبل بضعة أسابيع، عندما فاز بجائزة النمسا الكبرى.

وشهد جزء كبير من السباق صراعًا إيطاليًا على المركز الخامس بين فرانشيسكو بانيايا وفابيو دي جيانانتونيو وإينيا باستيانيني. لكن في المراحل الأخيرة، تمكن دي جيانانتونيو من تجاوز بانيايا، بينما تراجع باستيانيني إلى المركز التاسع.

وأتاح ذلك لبراد بيندر وديوغو موريرا حصد المركزين السابع والثامن، بعدما تقدما بثمانية وستة مراكز على التوالي مقارنة بموقعي انطلاقهما.

سباق قصير

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 10

20:04.098

12 2 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 10

+0.578

20:04.676

0.578 9 3 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 10

+1.310

20:05.408

0.732 7 4 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 10

+1.793

20:05.891

0.483 6 5 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 10

+5.053

20:09.151

3.260 5 6 ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 10

+8.330

20:12.428

3.277 4 7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 10

+8.484

20:12.582

0.154 3 8 د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 10

+9.001

20:13.099

0.517 2 9 إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 10

+9.101

20:13.199

0.100 1 10 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 10

+9.545

20:13.643

0.444 11 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 10

+10.076

20:14.174

0.531 12 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 10

+12.250

20:16.348

2.174 13 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 10

+12.715

20:16.813

0.465 14 ا. فيرنانديز براماك ريسينغ 47 Yamaha 10

+14.878

20:18.976

2.163 15 م. فينياليس تيك 3 12 KTM 10

+1'42.843

21:46.941

1:27.965 16 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 10

+1'43.826

21:47.924

0.983 17 ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 10

+1'45.065

21:49.163

1.239 18 إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 10

+1'56.425

22:00.523

11.360 dnf أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 2

+8 عدد اللفات

5:30.706

8 عدد اللفات الانسحاب dnf ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 2

+8 عدد اللفات

4:18.066

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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