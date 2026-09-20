موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

حقق بيدرو أكوستا فوزه الأول في الموتو جي بي بأداء مهيمن في جائزة النمسا الكبرى، بينما وسّع خورخي مارتن تقدمه في صدارة النقاط أمام مارك ماركيز بفضل حلوله ثانيًا.

وانطلق أكوستا من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، لكنه تراجع إلى الخامس عند البداية، قبل أن يستعيد المراكز التي خسرها سريعًا، متجاوزًا منافسيه بسهولة على متن دراجة كاي تي إم المصنعية.

وتجاوز صاحب قطب الانطلاق الأول مارتن في اللفة التاسعة من أصل 28، لينفرد في المقدمة ويحسم السباق عند خط النهاية بفارق 1.01 ثانية.

ومثّل هذا الانتصار أول فوز لأكوستا في الفئة العليا خلال مشاركته السادسة والخمسين، كما كان الفوز الأول لكاي تي إم منذ جائزة تايلاند الكبرى عام 2022.

ومع انطلاقة السباق، ابتعد مارتن بشكل نظيف من المركز الأول ليحسم صدارة الانطلاقة، بينما تجاوز كل من ماركو بيزيكي وآي أوغورا مارك ماركيز في سلسلة المنعطفات الأولى، ليفرض دراجو ألبين ترتيبًا ثلاثيًا في الصدارة.

وبدأ بيزيكي بعد ذلك في ممارسة المزيد من الضغط على زميله مارتن في ألبين، متجاوزًا إياه تحت الكبح مع بداية اللفة الثانية، لكن الإسباني استعاد الصدارة في المنعطف الثالث وابتعد مجددًا.

وفي الوقت نفسه، بدأ أكوستا في شق طريقه بعد تراجعه إلى المركز الخامس عند البداية، فتجاوز ماركيز في اللفة الأولى قبل أن يتخطى أوغورا في اللفة التالية.

ومع تقليصه الفارق مع بيزيكي تدريجيًا، تجاوز أكوستا الإيطالي عند المنعطف الثاني في اللفة الثانية، قبل أن ينطلق لملاحقة دراجة ألبين الأخرى التي يقودها مارتن، والذي كان متقدمًا عنه بنحو نصف ثانية.

وحاول أكوستا القيام بعدة مناورات لتجاوز مارتن خلال اللفات التالية، لكن مواطنه أغلق خطه في كل مرة وأبقاه خلفه.

لكن نجم كاي تي إم نجح أخيرًا في اختراق دفاع مارتن في اللفة التاسعة، منتزعًا الصدارة من دراجة ألبين أثناء تسارعه خارج المنعطف الأول.

ولم يتمكن أكوستا من الابتعاد بالكامل عن مارتن خلال المرحلة الوسطى من السباق، لكنه نجح في الحفاظ على فارق ثابت بلغ ثمانية أعشار من الثانية، ليمنع بطل 2024 من شن هجوم مفاجئ.

ومع تبقي ثماني لفات على النهاية، رفع درّاج كاي تي إم وتيرته، موسعًا الفارق إلى ثانية واحدة.

ولم تتمكن دراجتا ألبين من مجاراة وتيرة أكوستا، الذي اندفع نحو انتصار مذهل أمام جماهير كاي تي إم في سباقها على أرضها.

وتعرض مارتن لضغط من زميله في الفريق بيزيكي خلال اللفات الأخيرة، لكنه تمسك بالمركز الثاني ووسّع أفضليته في صدارة الترتيب.

وبعد عودته إلى الموتو جي بي في نهاية هذا الأسبوع إثر غيابه بسبب الإصابة، أنهى درّاج تراكهاوس الشاب أوغورا عطلة نهاية أسبوع سبيلبرغ بنتيجة أخرى في المركز الرابع.

أما حامل اللقب ماركيز، فعاش سباقًا متقلبًا في النمسا، بعدما خرج عن المسار عند المنعطف الأول في اللفة التاسعة وتراجع إلى المركز السابع بحلول منتصف السباق.

إلا أنه استعاد توازنه وشق طريقه مجددًا نحو المقدمة، ليعبر خط النهاية في المركز الخامس ويحد من الأضرار التي لحقت به أمام مارتن.