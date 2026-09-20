تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"

ريد بُل مستعدة لمناقشة تعديلات نظام ADUO المتعلقة بهوندا: "سنناقش القوانين"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ريد بُل مستعدة لمناقشة تعديلات نظام ADUO المتعلقة بهوندا: "سنناقش القوانين"

موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى

ريد بُل تقر بأن مشكلة فيرستابن الغامضة في السيارة لا يمكن إصلاحها بالكامل قبل 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ريد بُل تقر بأن مشكلة فيرستابن الغامضة في السيارة لا يمكن إصلاحها بالكامل قبل 2027

فرناندو ألونسو يكشف ما يعتبره "أعظم إرث" له في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فرناندو ألونسو يكشف ما يعتبره "أعظم إرث" له في الفورمولا 1

كولتارد يشيد باعتراف جورج راسل الصريح بشأن مستوى كيمي أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
كولتارد يشيد باعتراف جورج راسل الصريح بشأن مستوى كيمي أنتونيللي

زافناور يشيد بوولف بعد نجاح مغامرة ترقية أنتونيللي إلى الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
زافناور يشيد بوولف بعد نجاح مغامرة ترقية أنتونيللي إلى الفورمولا 1
موتو جي بي جائزة النمسا الكبرى

موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

عوّض أكوستا عن نفسه بعد حادثه في السباق القصير يوم السبت ليصبح فائزًا بإحدى سباقات الجائزة الكبرى.

تم التحرير:
بيدرو أكوستا، كاي تي ام

بيدرو أكوستا، كاي تي ام

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حقق بيدرو أكوستا فوزه الأول في الموتو جي بي بأداء مهيمن في جائزة النمسا الكبرى، بينما وسّع خورخي مارتن تقدمه في صدارة النقاط أمام مارك ماركيز بفضل حلوله ثانيًا.

وانطلق أكوستا من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، لكنه تراجع إلى الخامس عند البداية، قبل أن يستعيد المراكز التي خسرها سريعًا، متجاوزًا منافسيه بسهولة على متن دراجة كاي تي إم المصنعية.

وتجاوز صاحب قطب الانطلاق الأول مارتن في اللفة التاسعة من أصل 28، لينفرد في المقدمة ويحسم السباق عند خط النهاية بفارق 1.01 ثانية.

ومثّل هذا الانتصار أول فوز لأكوستا في الفئة العليا خلال مشاركته السادسة والخمسين، كما كان الفوز الأول لكاي تي إم منذ جائزة تايلاند الكبرى عام 2022.

ومع انطلاقة السباق، ابتعد مارتن بشكل نظيف من المركز الأول ليحسم صدارة الانطلاقة، بينما تجاوز كل من ماركو بيزيكي وآي أوغورا مارك ماركيز في سلسلة المنعطفات الأولى، ليفرض دراجو ألبين ترتيبًا ثلاثيًا في الصدارة.

وبدأ بيزيكي بعد ذلك في ممارسة المزيد من الضغط على زميله مارتن في ألبين، متجاوزًا إياه تحت الكبح مع بداية اللفة الثانية، لكن الإسباني استعاد الصدارة في المنعطف الثالث وابتعد مجددًا.

وفي الوقت نفسه، بدأ أكوستا في شق طريقه بعد تراجعه إلى المركز الخامس عند البداية، فتجاوز ماركيز في اللفة الأولى قبل أن يتخطى أوغورا في اللفة التالية.

ومع تقليصه الفارق مع بيزيكي تدريجيًا، تجاوز أكوستا الإيطالي عند المنعطف الثاني في اللفة الثانية، قبل أن ينطلق لملاحقة دراجة ألبين الأخرى التي يقودها مارتن، والذي كان متقدمًا عنه بنحو نصف ثانية.

وحاول أكوستا القيام بعدة مناورات لتجاوز مارتن خلال اللفات التالية، لكن مواطنه أغلق خطه في كل مرة وأبقاه خلفه.

لكن نجم كاي تي إم نجح أخيرًا في اختراق دفاع مارتن في اللفة التاسعة، منتزعًا الصدارة من دراجة ألبين أثناء تسارعه خارج المنعطف الأول.

ولم يتمكن أكوستا من الابتعاد بالكامل عن مارتن خلال المرحلة الوسطى من السباق، لكنه نجح في الحفاظ على فارق ثابت بلغ ثمانية أعشار من الثانية، ليمنع بطل 2024 من شن هجوم مفاجئ.

ومع تبقي ثماني لفات على النهاية، رفع درّاج كاي تي إم وتيرته، موسعًا الفارق إلى ثانية واحدة.

ولم تتمكن دراجتا ألبين من مجاراة وتيرة أكوستا، الذي اندفع نحو انتصار مذهل أمام جماهير كاي تي إم في سباقها على أرضها.

وتعرض مارتن لضغط من زميله في الفريق بيزيكي خلال اللفات الأخيرة، لكنه تمسك بالمركز الثاني ووسّع أفضليته في صدارة الترتيب.

وبعد عودته إلى الموتو جي بي في نهاية هذا الأسبوع إثر غيابه بسبب الإصابة، أنهى درّاج تراكهاوس الشاب أوغورا عطلة نهاية أسبوع سبيلبرغ بنتيجة أخرى في المركز الرابع.

أما حامل اللقب ماركيز، فعاش سباقًا متقلبًا في النمسا، بعدما خرج عن المسار عند المنعطف الأول في اللفة التاسعة وتراجع إلى المركز السابع بحلول منتصف السباق.

إلا أنه استعاد توازنه وشق طريقه مجددًا نحو المقدمة، ليعبر خط النهاية في المركز الخامس ويحد من الأضرار التي لحقت به أمام مارتن.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 28

42:16.996

       25
2 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 28

+1.017

42:18.013

 1.017     20
3 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 28

+1.209

42:18.205

 0.192     16
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 28

+2.139

42:19.135

 0.930     13
5 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 28

+7.339

42:24.335

 5.200     11
6 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 28

+8.720

42:25.716

 1.381     10
7 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 28

+9.686

42:26.682

 0.966     9
8 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 28

+12.365

42:29.361

 2.679     8
9 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 28

+14.869

42:31.865

 2.504     7
10 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 28

+16.266

42:33.262

 1.397     6
11 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 28

+16.640

42:33.636

 0.374     5
12 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 28

+20.940

42:37.936

 4.300     4
13 Japan ت. ناكاغامي فريق ريبسول هوندا 30 Honda 28

+21.032

42:38.028

 0.092     3
14 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 28

+22.391

42:39.387

 1.359     2
15 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 28

+24.949

42:41.945

 2.558     1
16 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 28

+25.148

42:42.144

 0.199      
17 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 28

+30.140

42:47.136

 4.992      
18 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 28

+34.200

42:51.196

 4.060      
19 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 28

+34.413

42:51.409

 0.213      
20 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 28

+46.724

43:03.720

 12.311      
21 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 28

+1'07.530

43:24.526

 20.806      
dnf Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 12

+16 عدد اللفات

18:23.329

 16 عدد اللفات   الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مارتن: تجاوز ماركيز في السباق القصير بالنمسا لم يكن انتقامًا من حادث اللفة الأولى

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"

ريد بُل مستعدة لمناقشة تعديلات نظام ADUO المتعلقة بهوندا: "سنناقش القوانين"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ريد بُل مستعدة لمناقشة تعديلات نظام ADUO المتعلقة بهوندا: "سنناقش القوانين"

موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول

لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى