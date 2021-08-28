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موتو جي بي: أسبارغاراو يهدي هوندا قطب الانطلاق الأول في بريطانيا

خطف بول أسبارغارو قطب الانطلاق الأول له في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" كدراج هوندا ضمن تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى التي انتهت بشكل مثير للجدل بعد إعلان خاطئ لقطب الانطلاق الأول لخورخي مارتين.

موتو جي بي: أسبارغاراو يهدي هوندا قطب الانطلاق الأول في بريطانيا

سجل مارتين دقيقة و58.008 ثانية مع نهاية القسم الثاني للتصفيات، ليحطم الرقم القياسي للفة ووضعه بفارق ثماني أعشار الثانية أمام الجميع.

لكن، تم شطب زمن لفته بعد عبوره العلم المرقط نظراً لأنه اختصر أحد المنعطفات بشكل غير قانوني على الحلبة.

جوان مير دراج سوزوكا سجل أول الأزمنة السريعة مع بداية الحصة قبل أن يتقدم عليه أليكس أسبارغارو بفارق 0.020 ثانية.

جاك ميلر سجل اللفة الأسرع على متن دراجته دوكاتي، لكن فابيو كوارتارارو سرعان ما تفوق عليه في أول طلعة سريعة له.

وسجل دراج ياماها أسرع الأزمنة حتى ذلك الوقت حيث تقدم بفارق تجاوز عشري الثانية أمام فرانشيسكو بانيايا.

ومع بقاء أكثر من 30 ثانية على النهاية، سجل أسبارغارو أسرع زمن متقدماً على كوارتارارو حيث تراجع الأخير إلى المركز الثالث خلف بانيايا.

وبعد الحيرة حيال صحة لفة مارتين من عدمها، تقدم أسبارغارارو إلى المقدمة، أمام بانيايا بفارق 0.020 ثانية، بينما أكمل كوارتارارو ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

مارتين تراجع في البداية إلى المركز السادس حالما تم تصحيح الأزمنة، لكنه تقدم إلى لارابع أمام مارك ماركيز دراج هوندا وأليكس أسبارغارو دراج أبريليا.

ميلر تراجع حتى المركز السابع مع انتهاء الحصة أمام فالنتينو روسي دراج اس آر تي ويوهان زاركو دراج دوكاتي.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 44 Spain بول إسبارغارو Honda 1:58.889  
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:58.911 0.022
3 20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:58.925 0.036
4 89 Spain خورخي مارتن Ducati 1:59.074 0.185
5 93 Spain مارك ماركيز Honda 1:59.086 0.197
6 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:59.273 0.384
7 43 Australia جاك ميلر Ducati 1:59.368 0.479
8 46 Italy فالنتينو روسي Yamaha 1:59.531 0.642
9 5 France يوهان زاركو Ducati 1:59.579 0.690
10 42 Spain أليكس رينز Suzuki 1:59.639 0.750
11 36 Spain جوان مير Suzuki 1:59.763 0.874
12 33 South Africa براد بيندر KTM 1:59.977 1.088
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القسم الأول للتصفيات:

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 5 France يوهان زاركو Ducati 1:59.288  
2 42 Spain أليكس رينز Suzuki 1:59.509 0.221
3 23 Italy إنيا باستيانيني Ducati 1:59.553 0.265
4 10 Italy لوكا ماريني Ducati 1:59.764 0.476
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 1:59.881 0.593
6 9 Italy دانيلو بيتروشي KTM 1:59.997 0.709
7 73 Spain أليكس ماركيز Honda 2:00.117 0.829
8 27 Spain إيكر ليكونا KTM 2:00.131 0.843
9 35 United Kingdom كال كراتشلو Yamaha 2:00.217 0.929
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 2:00.391 1.103
11 96 United Kingdom جاك ديكسون Yamaha 2:00.869 1.581
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