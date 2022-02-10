موتو جي بي: أبريليا تكشف عن كسوتها لموسم 2022

عاد الصانع الإيطالي إلى الموتو جي بي في 2015 بعد غياب 11 عامًا وتعاون مع فريق غريسيني الرديف منذ ذلك الحين.

وسمح ذلك لأبريليا بالاستفادة من المميّزات الماليّة للفرق المستقلّة في الموتو جي بي، وذلك بالتوازي مع تمتّعها بفريق ميكانيكيين ومنشآت بادوك متاحة لها.

لكنّ الطرفين انفصلا في نهاية موسم 2021، حيث أصبحت غريسيني فريقًا رديفًا لدوكاتي في 2022.

في المقابل كان موسم 2021 الأكثر قوّة لأبريليا منذ منذ عودتها، حيث حقّقت منصّة تتويجها الأولى في الحقبة المعاصرة للموتو جي بي عندما حلّ أليكس إسبارغارو ثالثًا في جائزة بريطانيا الكبرى.

وكانت أبريليا الصانع الوحيد القادر على تطوير درّاجته بالكامل لموسم 2021 بالرغم من قيود جائحة كورونا، كونه كان صانع الامتياز الوحيد في البطولة، وهو ما سمح له بإجراء مراجعة كاملة لدرّاجة "آر.اس-جي.بي".

وستستعين أبريليا بأليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس لموسم 2022، وذلك بعد مشاركة الأخير معها في خمسة من السباقات الستّة الأخيرة من الموسم الماضي إثر مغادرته لياماها.

وبعد إنهائه تجارب سيبانغ الشتويّة في المركز الثاني في الترتيب العام، قال إسبارغارو أنّ درّاجة أبريليا الجديدة "لا تُصدّق" في المنعطفات.

وقال في هذا الصدد: "أفضل شيء هو الانعطاف، الدرّاجة ضيّقة أكثر بكثير. قاموا بعملٍ جيّد لأنّ الأمر ليس سهلًا مع هذه الدرّاجات والمحرّك والأنظمة الإلكترونيّة الضخمة، ليس من السهل تقليص حجم كلّ شيء ووضعه في الهيكل".

وأكمل: "هذه ليست درّاجة ثوريّة، بل مواصلة لدرّاجة 2021، لكنّه أنحف، وأكثر حركة وتنعطف بشكلٍ أفضل".

وواصل شرحه بالقول: "لكن علينا تحسين مشكلة الاهتزازات. ومثلما قلت فإنّك تحتاج للطاقة في حقبة الموتو جي بي هذه. المحرّك أكثر قوّة بقليل، لكنّ ذلك غير كافٍ. الهيكل مختلف وكذلك توزيع الوزن".

يُشار إلى أنّ جميع فرق البطولة كشفت عن كسواتها لموسم 2022 ما عدا فريق "في.آر46" دوكاتي الجديد الذي من المنتظر أن يكشف النقاب عن كسوته في 24 فبراير.