موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020

نشر المصنّع الإيطاليّ أربع صور لدراجة برادلي سميث الاختبارية بمواصفات 2020 على منصة تويتر اليوم السبت، حيث ظهرت الدراجة الجديدة بتغييرات جذرية على الجنيّحات الأمامية، إضافة إلى هيكل ونظام عادم جديدين.

وتشير التكهنات إلى أن دراجة أبريليا 2020 مزوّدة بمحرك رباعي الأسطوانات بزاوية 90 درجة، مشابه لذاك الموجود في دراجات هوندا، دوكاتي وكاي تي ام، بدلاً من محركها السابق ذي الزاوية 75 الأضيق.

وسيخوض أليكس أسبارغارو وسميث وكذلك لورينزو سافادوري - دراج بطولة سوبربايك السابق - تجارب سيبانغ مع الدراجة الجديدة، حيث ستنطلق التجارب الرسمية تلك يوم 7 فبراير/شباط الجاري.

أبريليا آر.أس-جي.بي 2020 تصوير: أبريليا ريسينغ

وعانت أبريليا من فترة شتوية صعبة، حيث تلقى أندريا يانوني عقوبة الإيقاف بعد فشله باجتياز اختبار المنشطات. حيث ستعقد جلسة استماع لقضيته يوم 4 فبراير/شباط، كما لن يتواجد في سيبانغ خلال التجارب الشتوية.

يشار إلى أنّ ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لدى أبريليا كان قد اعترف بأن تعرض يانوني لعقوبة إيقاف طويلة سيعرض عقده مع فريقه لخطر الإنهاء.