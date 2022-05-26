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موتو جي بي: أبريليا تُبقي على خدمات إسبارغارو وفينياليس لموسم 2023

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أبريليا قد جددت عقد كل من أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس للبقاء ضمن صفوف الفريق لموسم 2023 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

موتو جي بي: أبريليا تُبقي على خدمات إسبارغارو وفينياليس لموسم 2023

سيعقد الصانع الإيطالي مؤتمرًا صحفيًا في موجيللو اليوم الخميس عشية انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى لتأكيد هذه الأخبار.

وقد جمعت أبريليا وإسبارغارو محادثات لبعض الوقت حول تجديد العقد، حيث اعترف الإسباني عقب فوزه التاريخي الأول في الأرجنتين أن النقاشات المبدئية تركته "حزينًا".

لكن دومًا ما كان من المعتقد بأن كلا الطرفين سيتوصلان لاتفاق، ولا سيما بالنظر إلى وجود إسبارغارو حاليًا على بعد 4 نقاط فقط من صدارة الترتيب بعد تسجيله فوزًا وثلاث منصات تتويج.

ووافقت أبريليا على عقد جديد بعامين لإسبارغارو بقيمة حوالي 2 مليون يورو لكل موسم حتى نهاية 2024.

في المقابل، وبالرغم من البداية الصعبة لموسم 2022 ضمن عامه الأول الكامل مع أبريليا، فسيبقى فينياليس مع الصانع الإيطالي للموسم المُقبل.

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