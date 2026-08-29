موتو جي بي: ماركيز يحقق فوزاً كاسحاً في السباق القصير وبيزيكي ثالثاً

واصل دراج دوكاتي، مارك ماركيز، سجله المثالي في السباقات القصيرة ضمن جائزة أراغون الكبرى، بعدما هيمن على سباق السبت الذي امتد لنصف مسافة السباق الرئيسي، انطلاقاً من المركز الثاني على شبكة الانطلاق.

وبينما بدا ماركو بيزيكي منافساً أقوى بعدما تصدر كلاً من التجارب الحرة والتصفيات، كان ماركيز هو المتألق عندما حان وقت الحسم، إذ قام بحركة حاسمة على دراج أبريليا عند الانطلاقة لانتزاع الصدارة.

واجتاز خط النهاية متقدماً بفارق 1.1 ثانية، محققاً فوزه العشرين في مسيرته بسباق قصير، وهو الرقم الأكبر لأي دراج في البطولة. وأنهى أليكس ماركيز، دراج غريسيني، السباق في المركز الثاني ليكمل ثنائية دوكاتي، بينما اضطر بيزيكي في نهاية المطاف للاكتفاء بالمركز الثالث.

ومع انطلاق السباق، حقق بيزيكي، الذي اختار الإطار الخلفي اللين، أفضل انطلاقة بين دراجي الصف الأول، لكنه سرعان ما شاهد مارك ماركيز، المنطلق من المركز الثاني، يتفوق عليه عند الكبح قبل المنعطف الأول. واستغل أليكس ماركيز الموقف بالكامل أيضاً، إذ اندفع حول دراج أبريليا وانتزع المركز الثاني.

وحاول بيزيكي الرد فوراً، لكن دراجَي دوكاتي صمدا أمام محاولاته، ليبقى في المركز الثالث.

ورغم أن الإيطالي تمكن من مواصلة الضغط على أليكس ماركيز من أجل المركز الثاني خلال المرحلة التالية، بدأ مارك ماركيز، متصدر السباق، في الابتعاد في المقدمة، موسعاً الفارق إلى ما يقرب من ثانية بحلول نهاية اللفة الخامسة.

ومع خسارة بيزيكي للفارق وعدم تمكن أليكس ماركيز أيضاً من تشكيل تهديد حقيقي، خاض مارك ماركيز النصف الثاني من السباق من دون أي منافسة، فيما رفعت النقاط الـ12 التي حصل عليها إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم.

وتمكن أليكس ماركيز بدوره من إبقاء بيزيكي المصاب خلفه ليحرز المركز الثاني، منتزعاً نقاطاً مهمة في البطولة من أحد أكبر منافسي دوكاتي.

وخلف الثلاثي المتصدر، أنهى بيدرو أكوستا السباق في المركز الرابع لصالح كاي تي إم، بعدما انطلق من المركز السادس على شبكة الانطلاق. واستغل الإسباني المعركة المبكرة بين متصدر البطولة خورخي مارتن وراؤول فرنانديز لانتزاع المركز الرابع، الذي حافظ عليه حتى النهاية.

وبينما تجاوز مارتن، دراج أبريليا المصنعي، أكوستا لفترة وجيزة بعدما تفوق في معركته مع فرنانديز، أعاد خطأ في اللفة الخامسة دراج أبريليا إلى المركز الخامس. ومثل بيزيكي، اختار مارتن أيضاً الإطار الخلفي اللين.

وقدم فيرمين ألديغير، العائد إلى المنافسات، أداءً مثيراً للإعجاب انطلاقاً من المركز الـ11، قبل أن يتجاوز ديوغو موريرا، دراج إل سي آر هوندا، في المراحل الأخيرة ليحتل المركز السادس.

وعانى فرنانديز، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى، من ضعف السرعة وتراجع إلى المركز الثامن مع نهاية السباق، بينما انتزع يوهان زاركو، دراج إل سي آر، آخر نقاط البطولة المتاحة في المركز التاسع بعد أداء مثير للإعجاب في عودته إلى الموتو جي بي.

وكان جاك ميلر أفضل دراجي ياماها احتلالاً للمركز العاشر، متقدماً على فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي، وثنائي ياماها أليكس رينس وتوبراك رازغاتلي أوغلو.

وشهد السباق القصير انسحاب ثلاثة دراجين فقط. وكان لوكا ماريني أول المنسحبين بعدما تعرض لحادث في اللفة الافتتاحية، قبل أن ينضم إليه فابيو دي جيانانتونيو إثر حادثه الخاص في اللفة الثانية. وقبيل منتصف السباق، اضطر فابيو كوارتارارو إلى إيقاف دراجته ياماها بعد انفجار مذهل في المحرك، تاركاً خلفه سحباً من الدخان.