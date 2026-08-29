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موتو جي بي: بيزيكي يتفوق على مارك ماركيز ويحقق قطب الانطلاق الأول في أراغون

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موتو جي بي: بيزيكي يتفوق على مارك ماركيز ويحقق قطب الانطلاق الأول في أراغون
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موتو جي بي: ماركيز يحقق فوزاً كاسحاً في السباق القصير وبيزيكي ثالثاً

ردّ مارك ماركيز بقوة ويحقق فوزاً مهماً في السباق القصير بأراغون، فيما عانى صاحب قطب الانطلاق الأول ماركو بيزيكي ليكتفي بالمركز الثالث.

تم التحرير:
مارك ماركيز، دوكاتي

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

واصل دراج دوكاتي، مارك ماركيز، سجله المثالي في السباقات القصيرة ضمن جائزة أراغون الكبرى، بعدما هيمن على سباق السبت الذي امتد لنصف مسافة السباق الرئيسي، انطلاقاً من المركز الثاني على شبكة الانطلاق.

وبينما بدا ماركو بيزيكي منافساً أقوى بعدما تصدر كلاً من التجارب الحرة والتصفيات، كان ماركيز هو المتألق عندما حان وقت الحسم، إذ قام بحركة حاسمة على دراج أبريليا عند الانطلاقة لانتزاع الصدارة.

واجتاز خط النهاية متقدماً بفارق 1.1 ثانية، محققاً فوزه العشرين في مسيرته بسباق قصير، وهو الرقم الأكبر لأي دراج في البطولة. وأنهى أليكس ماركيز، دراج غريسيني، السباق في المركز الثاني ليكمل ثنائية دوكاتي، بينما اضطر بيزيكي في نهاية المطاف للاكتفاء بالمركز الثالث.

ومع انطلاق السباق، حقق بيزيكي، الذي اختار الإطار الخلفي اللين، أفضل انطلاقة بين دراجي الصف الأول، لكنه سرعان ما شاهد مارك ماركيز، المنطلق من المركز الثاني، يتفوق عليه عند الكبح قبل المنعطف الأول. واستغل أليكس ماركيز الموقف بالكامل أيضاً، إذ اندفع حول دراج أبريليا وانتزع المركز الثاني.

وحاول بيزيكي الرد فوراً، لكن دراجَي دوكاتي صمدا أمام محاولاته، ليبقى في المركز الثالث.

ورغم أن الإيطالي تمكن من مواصلة الضغط على أليكس ماركيز من أجل المركز الثاني خلال المرحلة التالية، بدأ مارك ماركيز، متصدر السباق، في الابتعاد في المقدمة، موسعاً الفارق إلى ما يقرب من ثانية بحلول نهاية اللفة الخامسة.

ومع خسارة بيزيكي للفارق وعدم تمكن أليكس ماركيز أيضاً من تشكيل تهديد حقيقي، خاض مارك ماركيز النصف الثاني من السباق من دون أي منافسة، فيما رفعت النقاط الـ12 التي حصل عليها إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم.

وتمكن أليكس ماركيز بدوره من إبقاء بيزيكي المصاب خلفه ليحرز المركز الثاني، منتزعاً نقاطاً مهمة في البطولة من أحد أكبر منافسي دوكاتي.

وخلف الثلاثي المتصدر، أنهى بيدرو أكوستا السباق في المركز الرابع لصالح كاي تي إم، بعدما انطلق من المركز السادس على شبكة الانطلاق. واستغل الإسباني المعركة المبكرة بين متصدر البطولة خورخي مارتن وراؤول فرنانديز لانتزاع المركز الرابع، الذي حافظ عليه حتى النهاية.

وبينما تجاوز مارتن، دراج أبريليا المصنعي، أكوستا لفترة وجيزة بعدما تفوق في معركته مع فرنانديز، أعاد خطأ في اللفة الخامسة دراج أبريليا إلى المركز الخامس. ومثل بيزيكي، اختار مارتن أيضاً الإطار الخلفي اللين.

وقدم فيرمين ألديغير، العائد إلى المنافسات، أداءً مثيراً للإعجاب انطلاقاً من المركز الـ11، قبل أن يتجاوز ديوغو موريرا، دراج إل سي آر هوندا، في المراحل الأخيرة ليحتل المركز السادس.

وعانى فرنانديز، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى، من ضعف السرعة وتراجع إلى المركز الثامن مع نهاية السباق، بينما انتزع يوهان زاركو، دراج إل سي آر، آخر نقاط البطولة المتاحة في المركز التاسع بعد أداء مثير للإعجاب في عودته إلى الموتو جي بي.

وكان جاك ميلر أفضل دراجي ياماها احتلالاً للمركز العاشر، متقدماً على فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي، وثنائي ياماها أليكس رينس وتوبراك رازغاتلي أوغلو.

وشهد السباق القصير انسحاب ثلاثة دراجين فقط. وكان لوكا ماريني أول المنسحبين بعدما تعرض لحادث في اللفة الافتتاحية، قبل أن ينضم إليه فابيو دي جيانانتونيو إثر حادثه الخاص في اللفة الثانية. وقبيل منتصف السباق، اضطر فابيو كوارتارارو إلى إيقاف دراجته ياماها بعد انفجار مذهل في المحرك، تاركاً خلفه سحباً من الدخان.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 11

19:37.995

   170.6   12
2 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 11

+1.140

19:39.135

 1.140 170.5   9
3 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 11

+2.089

19:40.084

 0.949 170.3   7
4 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 11

+2.648

19:40.643

 0.559 170.2   6
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 11

+6.237

19:44.232

 3.589 169.7   5
6 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 11

+10.475

19:48.470

 4.238 169.1   4
7 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 11

+11.071

19:49.066

 0.596 169.0   3
8 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 11

+11.213

19:49.208

 0.142 169.0   2
9 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 11

+12.021

19:50.016

 0.808 168.9   1
10 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 11

+12.166

19:50.161

 0.145 168.9    
11 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 11

+14.575

19:52.570

 2.409 168.5    
12 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 11

+14.648

19:52.643

 0.073 168.5    
13 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 11

+15.776

19:53.771

 1.128 168.4    
14 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 11

+16.051

19:54.046

 0.275 168.3    
15 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 11

+16.761

19:54.756

 0.710 168.2    
16 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 11

+19.845

19:57.840

 3.084 167.8    
17 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 11

+23.160

20:01.155

 3.315 167.3    
18 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 11

+25.074

20:03.069

 1.914 167.1    
19 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 11

+27.798

20:05.793

 2.724 166.7    
dnf France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 4

+7 عدد اللفات

7:19.131

 7 عدد اللفات 166.4 الانسحاب  
dnf Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 1

+10 عدد اللفات

1:51.730

 3 عدد اللفات 163.5 الحادث  
dnf Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 0

+11 عدد اللفات

36.997

 1 اللفة   الحادث  
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