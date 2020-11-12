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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / أخبار عاجلة

منح الضوء الأخضر لمشاركة روسي في جائزة فالنسيا الكبرى بعد فحصَي كورونا سلبيين

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منح الضوء الأخضر لمشاركة روسي في جائزة فالنسيا الكبرى بعد فحصَي كورونا سلبيين

تمّ منح الضوء الأخضر لفالنتينو روسي للمشاركة في جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد فصحي كورونا سلبيين خضع لهما درّاج الموتو جي بي.

 

اضطرّ روسي للتغيب عن سباقَي أراغون الشهر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه خضع لفحصيين كانا سلبيين وتمكن من المشاركة في جائزة أوروبا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

مع ذلك، وبعد عودته إلى موطنه في إيطاليا، عاد فحص روسي يوم الثلاثاء الماضي إيجابيًا مرّة أخرى، ولكن مع قدر ضئيل من جزيئات الفيروس، ونصح الأطباء بأن يخضع لفحصين آخرين.

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كان أولهما يوم أمس الأربعاء وجاء سلبيًا، والآخر كان صباح اليوم الخميس وجاء سلبيًا كذلك.

وعليه تم السماح لروسي بالمشاركة في جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وكان مصدر من فريق ياماها قد صرّح في وقت مبكّر من اليوم الخميس بأنّ الصانع الياباني لن يجهّز بديلًا للإيطالي لنهاية هذا الأسبوع في حال لم يكن قادرًا على المشاركة.

جديرٌ بالذكر أنّ أول مشاركة لروسي منذ جائزة فرنسا الكبرى كانت نهاية الأسبوع الماضي، في جائزة أوروبا الكبرى، والتي انتهى سباقه فيها بعد 5 لفات فقط إثر مشكلة تقنية.

وقد واصل ذلك سلسلة انسحابات بطل العالم الذي لم يُكمل سباقًا منذ جائزة سان مارينو الكبرى في بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

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