مقاربة وضع الهجوم الكامل في تجارب موتيغي كشفت مخاوف بالنسبة لماركيز

بالنظر إلى المصاعب اللوجستيّة للانتقال مباشرة من أراغون إلى اليابان في غضون أيّام قليلة، تمّ تعديل جدول عطلة نهاية الأسبوع عبر الاقتصار على حصّة واحدة بطولة 75 دقيقة اليوم الجمعة.

ولم يكن ماركيز قادرًا على قطع مسافة سباقٍ كامل في أراغون نتيجة حادثيه في اللفّة الأولى.

وبتوقّعه أنّ طبيعة سباق موتيغي ستفرض إجهادًا كبيرًا على يده اليمنى المتعافية، قال ماركيز أنّه يتوقّع الآن أن يخفض وتيرته في سباق الأحد من أجل بلوغ خطّ النهاية.

وقال الإسباني الذي أكمل اليوم في المركز السادس على بُعد 0.147 ثانية عن جاك ميلر المتصدّر: "أحظى بشعورٍ جيّد".

وأضاف: "بدأت بوضع الهجوم الكامل بالنظر إلى طول الحصّة اليوم، وإمكانيّة تهاطل الأمطار غدًا".

وأردف: "لم أضغط بشكلٍ جنوني، لكنّني لم أفكّر كثيرًا في حالتي الجسديّة".

وأكمل: "قدّمت كلّ ما لديّ لكن بدأت أشعر ببعض الألم في نقاطٍ معيّنة قرب نهاية الحصّة".

ثمّ تابع: "لكنّني تخيلت ذلك وأدركت أنّها ستكون حلبة صعبة حتّى قبل المجيء إلى هنا. وأدركت اليوم أنّه سيكون من الصعب تقديم سباقٍ كاملٍ بوضع الهجوم. لذا ربّما سأخفض وتيرتي قليلًا في السباق من أجل إكماله بشكلٍ جيّد".