معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / معرض الصور

معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي

المشاركات
التعليقات
معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي
06-02-2020

أطلقت ياماها درّاجتها الجديدة التي ستخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي".

شريط التمرير
القائمة

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
1/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
2/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
3/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
4/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
5/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
6/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
7/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
8/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
9/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
10/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
11/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
12/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
13/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
14/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لين جارفيس، المُدير الإداري لفريق ياماها

لين جارفيس، المُدير الإداري لفريق ياماها
15/18

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ وخورخي لورينزو

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ وخورخي لورينزو
16/18

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
17/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
18/18

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

المقال التالي
موتو جي بي: روسي ضغط على ياماها "بشكل كبير" لضمّ لورينزو

المقال السابق

موتو جي بي: روسي ضغط على ياماها "بشكل كبير" لضمّ لورينزو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاس يُصبح أوّل فريق يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

2
فورمولا 1

فيرشتابن: توقيع العقد الجديد مع ريد بُل "أزال جميع علامات الاستفهام" حيال المستقبل

3
فورمولا 3

دافيد شوماخر يحصل على مقعد مع فريق شاروز للفورمولا 3

4
فورمولا 1

براون: لا علامات على رغبة مرسيدس بالانسحاب من الفورمولا واحد

59د

أحدث الأخبار

معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي
MGP

معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي

موتو جي بي: روسي ضغط على ياماها "بشكل كبير" لضمّ لورينزو
MGP

موتو جي بي: روسي ضغط على ياماها "بشكل كبير" لضمّ لورينزو

موتو جي بي: ياماها تكشف دراجتها لموسم 2020
MGP

موتو جي بي: ياماها تكشف دراجتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن الكسوة اللونية الجديدة لدراجتها
MGP

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن الكسوة اللونية الجديدة لدراجتها

عدم التوصّل إلى قرار في قضيّة منشّطات يانوني
MGP

عدم التوصّل إلى قرار في قضيّة منشّطات يانوني

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.