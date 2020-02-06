معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي
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06-02-2020
أطلقت ياماها درّاجتها الجديدة التي ستخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي".
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دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
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الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
2/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
3/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
4/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
5/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
6/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجة فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
7/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
8/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
دراجات فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ ومافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
9/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
10/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
11/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
12/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
13/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ
14/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لين جارفيس، المُدير الإداري لفريق ياماها
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ وخورخي لورينزو
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
17/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
مافيريك فينياليس، ياماها فاكتوري ريسينغ وفالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ
18/18
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
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معرض صور: درّاجة ياماها الجديدة لموسم 2020 في الموتو جي بي
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