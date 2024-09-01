معرض صور: حادث فرانشيسكو بانيايا وأليكس ماركيز في أراغون

جمعت حادثة مخيفة كلًا من بانيايا وأليكس ماركيز في المراحل الختاميّة من سباق جائزة أراغون الكبرى.

وكان بانيايا قد تجاوز ماركيز نحو المركز الأخير من منصّة التتويج عندما وقت احتكاكٌ بينهما في المنعطف الـ 13 لينتهي بهما المطاف على الحصى.

وزار الإيطالي المركز الطبي وكشف عن تعرّضه لعدّة كدمات، لكنّه أفلت من دون إصابات بليغة أو كسور. ومنحه الأطباء الضوء الأخضر للمشاركة في السباقات المقبلة.

في الأثناء فاز مارك ماركيز زميل بانيايا المستقبلي بالسباق، وهو فوزه الأوّل بجائزة كبرى منذ 2011.