معرض صور: حادث فرانشيسكو بانيايا وأليكس ماركيز في أراغون
إليكم سلسلة من الصور المتسلسلة للحادث الذي جمع فرانشيكو بانيايا وأليكس إسبارغارو في سباق جائزة أراغون الكبرى، وهي حادثة قد تكون فارقة في المعركة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للموتو جي بي.
جمعت حادثة مخيفة كلًا من بانيايا وأليكس ماركيز في المراحل الختاميّة من سباق جائزة أراغون الكبرى.
وكان بانيايا قد تجاوز ماركيز نحو المركز الأخير من منصّة التتويج عندما وقت احتكاكٌ بينهما في المنعطف الـ 13 لينتهي بهما المطاف على الحصى.
وزار الإيطالي المركز الطبي وكشف عن تعرّضه لعدّة كدمات، لكنّه أفلت من دون إصابات بليغة أو كسور. ومنحه الأطباء الضوء الأخضر للمشاركة في السباقات المقبلة.
في الأثناء فاز مارك ماركيز زميل بانيايا المستقبلي بالسباق، وهو فوزه الأوّل بجائزة كبرى منذ 2011.
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