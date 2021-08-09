معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي

حادث المنعطف الثاني 1 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 2 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 3 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 4 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 5 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 6 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حريق المنعطف الثاني 7 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حريق المنعطف الثاني 8 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ام 9 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 10 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 11 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا وداني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ام بعد الحادث 12 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا 13 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث 14 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا 15 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا 16 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث المنعطف الثاني 17 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث 18 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث 19 / 20 الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات