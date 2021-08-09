موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى معرض الصور
معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
شهدت اللفّة الثالثة من سباق جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي حادثًا مروّعًا شهد اشتعال ألسنة اللهب وتعرّض لورينزو سافادوري لكسر في كاحله.
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
4/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حريق المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حريق المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ام
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا وداني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ام بعد الحادث
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة لورينزو سافادوري، أبريليا
16/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
17/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث
18/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دراجة داني بيدروسا، ريد بُل كاي تي ا م بعد الحادث
19/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث المنعطف الثاني
20/20
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
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معرض صور: حادث سباق ستيريا المروّع في الموتو جي بي
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