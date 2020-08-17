معرض صور: الحادث المروّع الذي كاد أن يطيح بفالنتينو روسي
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17-08-2020
شهد سباق جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي حادثًا مروّعًا إثر احتكاك فرانكو موربيديللي ويوهان زاركو لتندفع درّاجتاهما بأقصى سرعة وكادتا أن تطيحا بفالنتينو روسي ومافيركي فينياليس.
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حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
فالنتينو روسي، ياماها ودرّاجة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها طائرة أمامه
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
4/13
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
5/13
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
6/13
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
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الصورة من قبل: موتو جي بي
تصليح الضرر بعد حادثة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
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الصورة من قبل: موتو جي بي
فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
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الصورة من قبل: موتو جي بي
فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
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الصورة من قبل: موتو جي بي
فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
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الصورة من قبل: موتو جي بي
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معرض صور: الحادث المروّع الذي كاد أن يطيح بفالنتينو روسي
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