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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / معرض الصور

معرض صور: الحادث المروّع الذي كاد أن يطيح بفالنتينو روسي

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معرض صور: الحادث المروّع الذي كاد أن يطيح بفالنتينو روسي
17-08-2020

شهد سباق جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي حادثًا مروّعًا إثر احتكاك فرانكو موربيديللي ويوهان زاركو لتندفع درّاجتاهما بأقصى سرعة وكادتا أن تطيحا بفالنتينو روسي ومافيركي فينياليس.

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حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
1/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

فالنتينو روسي، ياماها ودرّاجة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها طائرة أمامه

فالنتينو روسي، ياماها ودرّاجة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها طائرة أمامه
2/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
3/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
4/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
5/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
6/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

حادث فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
7/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
8/13

الصورة من قبل: موتو جي بي

تصليح الضرر بعد حادثة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي

تصليح الضرر بعد حادثة فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
9/13

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
10/13

الصورة من قبل: موتو جي بي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
11/13

الصورة من قبل: موتو جي بي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها ويوهان زاركو، أفينتيا دوكاتي
12/13

الصورة من قبل: موتو جي بي

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها

فرانكو موربيديللي، بيتروناس ياماها
13/13

الصورة من قبل: موتو جي بي

روسي: الحادث "المروّع" يُظهر أنّ درّاجي الموتو جي بي عدائيّون بشكل مفرط

المقال السابق

روسي: الحادث "المروّع" يُظهر أنّ درّاجي الموتو جي بي عدائيّون بشكل مفرط
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
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