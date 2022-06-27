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معاقبة كوارتارارو بشأن حادثه مع إسبارغارو في سباق أسين

تلقى فابيو كوارتارارو متصدّر بطولة الموتو جي بي عقوبة اللفّة الطويلة لقاء حادثه مع أليكس إسبارغارو في سباق جائزة هولندا الكبرى.

معاقبة كوارتارارو بشأن حادثه مع إسبارغارو في سباق أسين

سقط درّاج ياماها في اللفّة الخامسة من سابق أسين أثناء محاولته تجاوز إسبارغارو درّاج أبريليا في الخطّ الداخلي من المنعطف الخامس.

وفقد الفرنسي السيطرة على مقدّمة درّاجته وانزلق نحو إسبارغارو وأجبره على العبور على المنطقة الحصويّة وخسارة أكثر من ثماني ثوانٍ وعودته في المركز الـ 15.

وعاد كوارتارارو لركوب درّاجته، لكنّه توجّه إلى خطّ الحظائر بعد بضع لفّات بسبب الضرر الذي لحق بدرّاجته، قبل أن يُرسله فريقه مجدّدًا تحسبًا لإمكانيّة رفع العلم الأحمر في حال أمطرت.

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لكنّه تعرّض لحادثٍ آخر مجدّدًا في المنعطف الخامس بعد بضع لفّات، حيث كان كوارتارارو مقتنعًا بأنّ نظام استشعار التحكّم في الجرّ تعطّل.

وفي حين تعافى إسبارغارو ليعبر خطّ النهاية رابعًا ليُصبح على بُعد 21 نقطة عن كوارتارارو في الترتيب العام، تلقى الفرنسي عقوبة اللفّة الطويلة لتطبيقها في جائزة بريطانيا الكبرى في أغسطس.

وهذه المرّة الأولى منذ جائزة كتالونيا الكبرى العام الماضي التي يتلقى فيها كوارتارارو عقوبة لقاء واقعة في السباق وذلك بعد أن فُتحت بذلته في السباق.

كما سجّل انسحاب كوارتارارو من سباق الأحد انسحابه الأوّل منذ جائزة البرتغال الكبرى 2021.

وعلى إثر جائزة هولندا الكبرى، شكّك كوارتارارو في قرار فريقه إرساله مجدّدًا إلى الحلبة بعد حادثه الأوّل، معترفًا بأنّه كان "محظوظًا" لعدم تعرّضه لأيّ كسرٍ في حادثه الثاني.

"لا أعلم" قال كوارتارارو عندما سُئل عن سبب إرساله مجدّدًا إلى الحلبة، وأضاف: "كنت متخلّفًا بلفّة عن الجميع ببساطة، وقال لي الفريق أن أذهب إلى الحلبة لأنّ الأمطار كانت قادمة ربّما".

وأردف: "لكن حالما عدته فقد قلت بأنّني سأضغط مجدّدًا، لكنّني عدت لأنّني شعرت بوجود مشكلة".

وأكمل: "لكنّني سقطت مرّة أخرى وشعرت بأنّني محظوظٌ لعدم تعرّضي لأيّ كسر. لم يكن ذلك قراري، لأنّني لو توقّفت فذلك من أجل التوقّف. لكن هذا أمرٌ مختلف".

ووصف كوارتارارو حادثه مع إسبارغارو بـ "خطأ الهواة" وشعر بأنّ درّاج أبريليا كان يجب أن يفوز بسباق الأحد بالنظر إلى الوتيرة التي أظهرها في طريقه للتعافي نحو المركز الرابع.

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موتو جي بي: كوارتارارو يتحسّر على "خطأ المبتدئين الأحمق" بعد سقوطه مرّتين في سباق هولندا
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إسبارغارو "خسر فوزًا" بسبب حادثته مع كوارتارارو في أسين

إسبارغارو "خسر فوزًا" بسبب حادثته مع كوارتارارو في أسين

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