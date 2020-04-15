مصنّعو الموتو جي بي يرفضون فكرة درّاجة واحدة لكل درّاج من أجل تقليل النفقات

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في عدم انطلاق موسم الموتو جي بي حتّى الآن، مع إلغاء أو تأجيل الجولات الثماني الأولى، ما يعني أنّ الفرق لا تُدخل أيّة عائدات الآن.

وقد ساهمت شركة دورنا سبورتس المروّجة بـ 9.075 مليون يورو كحزمة مساعدة للفرق المستقلة - إلى جانب أبريليا وكاي تي ام - وجميع فرق الموتو 2 والموتو 3 للأشهر الثلاثة المُقبلة.

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لكن ومن دون موعد انطلاق واضح لموسم 2020، والتأثير الاقتصادي المستمر المتوقع من الأزمة الحالية، فإنّ المصنعين قد قاموا ببعض الاجتماعات الهاتفية من أجل مناقشة إجراءات تخفيض النفقات.

وتمثّلت إحدى الأفكار التي طرحتها دوكاتي لتخفيض النفقات في تقليل عدد الدرّاجات المتاحة لكل درّاج من اثنتين إلى واحدة، على غرار الموتو 2 والموتو 3 - لكن المصنعين الخمسة الآخرين عارضوا تلك الفكرة.

وبالحديث عن تلك الفكرة، قال جيجي دالانيا المدير العام لدوكاتي: "سباقات الدرّاجات النارية ستعاني كثيرًا من تلك الأزمة، إذ يجب علينا الانفتاح على كلّ الأفكار التي قد تساهم في تقليل النفقات".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أحد هذه الإجراءات ربما يتمثّل في حصول كلّ درّاج على درّاجة واحدة متاحة له في الموتو جي بي. نحن الفئة الوحيدة التي يحظى كل درّاج فيها بدرّاجتين، ولا أرى ذلك في الموتو 3 أو السوبربايك. أنا رجل تقني وأحب التطوير، ولطالما كنت معارضًا لأيّة قيود تطويرية، لكنّ الأمور مختلفة للغاية الآن، ومستقبلنا يعتمد على تقليل النفقات".

في المقابل، وضمن معرض حديثه الأسبوع الماضي مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أبدى ماسيمو ميريغالي اعتراضه على مقترح دوكاتي.

حيث قال: "أنا أعارض شخصيًا تلك الفكرة، كون الدرّاجات جاهزة بالفعل. صحيح أنّه يُمكن توفير المال مع قطع الغيار، لكن ومن ناحية الاستثمار، أرى اعتماد ذلك سيمثّل مشكلة أكثر من كونه فائدة".

وأكمل: "لن يكون هنالك 19 سباقًا هذا العام بكل تأكيد، وذلك في حد ذاته سيقلل النفقات. يُمكن كذلك التفكير في الذهاب إلى الحلبات مع طواقم أقل قدر الإمكان. لكنّني لا أحبّذ فكرة الدرّاجة الواحدة، وكذلك في الفئات الأخرى".

وربما ما يزال من الممكن أن يلقى مقترح دوكاتي موافقة من لجنة الجائزة الكبرى، والتي حددت تغييرات القوانين، لكنّ الرفض الجماعي تقريبًا للفكرة يجعل من ذلك غير مرجّح.

مع ذلك، فإنّ المقترح الآخر الذي من المرجّح الموافقة عليه هو استخدام درّاجات 2020 في موسم 2021، مع تجميد عملية التطوير لتلك الفترة حتّى يأتي وقت البدء في تطوير مقاتلات 2022