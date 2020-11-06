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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

مشاركة روسي في جائزة أوروبا الكبرى مرهونة بفحص كورونا سلبي آخر في فالنسيا

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مشاركة روسي في جائزة أوروبا الكبرى مرهونة بفحص كورونا سلبي آخر في فالنسيا

قد يشارك فالنتينو روسي ضمن منافسات جائزة أوروبا الكبرى في الموتو جي بي، لكنّ ذلك مرهون بنتيجة فحص كورونا ثانٍ سيخضع له في فالنسيا، وذلك بعد سلبية فحصه الأخير يوم أمس الخميس في موطنه.

ثبُتت إصابة روسي بفيروس كورونا "كوفيد-19" قُبيل جائزة أراغون الكبرى، وعليه لم يشارك في الجولتين اللتين تمّت إاقامتهما على الحلبة الإسبانية.

وخضع روسي لفحص آخر يوم الخميس بعد فحص إيجابي خضع له يوم الثلاثاء السابق، ويتحضّر الإيطالي للسفر إلى فالنسيا، حيث سيخضع لفحص "بي سي آر" ثانٍ.

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وقدّ صرّحت "دورنا سبورتس" المنظمة للبطولة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ روسي سيُسمح له بالمشاركة في الجائزة فقط إذا ما اجتاز فحص الـ "بي سي آر" الثاني.

وعلى إثر فترة انتظار الـ 24 ساعة المطلوبة بين فحصَي الـ "بي سي آر"، فإنّ روسي سيتغيب عن التجارب الحرة الأولى، ومن ثمّ سيرى إذا ما كان سيستكمل مجريات الجائزة في حال كانت نتيجة فحصه سلبية.

وجاء في بيان مقتضب من ياماها في ذلك الشأن: "اليوم (الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني)، خضع فالنتينو روسي لفحص بي سي آر، وجاءت نتيجته سلبية".

وأضاف: "ووفق القانون الإيطالي، فإنّ درّاج ياماها مسموح له الآن بإنهاء فترة العزل الذاتي والمشاركة في النشاطات الاجتماعية من جديد. وسينتهز روسي تلك الفرصة من أجل السفر إلى فالنسيا هذا المساء".

وأكمل: "غدًا (الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني) سيخضع روسي لفحص بي سي آر آخر، وإذا ما جاءت نتيجته سلبية أيضاً، سيكون قادرًا على المشاركة مع فريقه ياماها ضمن جائزة أوروبا الكبرى نهاية هذا الأسبوع".

هذا وكانت ياماها قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن اختيارها درّاج السوبربايك الأمريكي غاريت غيرلوف كبديل محتمل لروسي بعد فحص الإيطالي الإيجابي يوم الثلاثاء.

وقد أكّد الفريق اليوم مشاركة غيرلوف في حصتي التجارب الحرة اليوم الجمعة، ليسجّل بذلك أول مشاركة لدرّاج أمريكي في الموتو جي بي منذ المشاركة الأخيرة للراحل نيكي هايدن في الفئة العُليا في فالنسيا كذلك في 2015.

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الحدث جائزة أوروبا الكبرى
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