مشاركة إسبارغارو في سباق سيلفرستون محلّ شكٍ بعد حادثه "العنيف" على سرعة 190 كلم/س

تعرّض الإسباني لحادث على سرعة 190 كلم/س في منعطف "فارم كورف" الأيسر في التجارب الحرّة الرابعة اليوم الجمعة قبيل التصفيات.

وتمّ حمل إسبارغارو على النقالة نحو المركز الطبي على المسار لتفقد ساقه اليمنى.

وبالرغم من تعرّضه لكدمات كبيرة، كان إسبارغارو قادرًا على المشاركة في التصفيات وتقديم أداء مذهل عبر تحقيقه المركز السادس على شبكة الانطلاق، لكنّه ألغى كلّ أنشطته الإعلاميّة بسبب ازدياد الألم في ساقه اليمنى.

وقال الإسباني ضمن بيانٍ نشره الفريق: "الحادث آخر ما نحتاجه الآن. كنت أحظى بشعورٍ جيّدٍ على الدرّاجة، وكنت أضغط بقوّة، لكنّ الانزلاق كان عنيفًا".

وأردف: "عانيت من الكثير من الألم وهو يزداد سوءًا الآن، لذا قرّرت رفقة الفريق والأطبّاء الاستراحة حتّى الغد ومن ثمّ تقييم الوضع بعد حصّة التحمية".

وأكمل: "من الواضح أنّني سأفعل كلّ شيء لأكون على الحلبة، لكن بما أنّنا نتحدّث عن جزء من الجسد يتعرّض لإجهادٍ كبير أثناء القيادة، فإنّنا سنرى إن كانت المشاركة ممكنة".

وجاء الحادث في أسوأ توقيت ممكن لإسبارغارو، كونه يدخل الجولة الـ 12 من الموسم وهو في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الدرّاجين.