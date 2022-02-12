مستقبل كوارتارارو في "الموتو جي بي" ما يزال "مفتوحًا" مع تواصل إحباطات ياماها

أكمل كوارتارارو تجارب سيبانغ نهاية الأسبوع الماضي وهو مستاء من أداء دراجة ياماها التي لم تشهد أية مكاسب على صعيد السرعة القُصوى بالمقارنة مع نسخة 2021، بينما لم يتغيّر الكثير نهاية هذا الأسبوع خلال التجارب الشتوية في مانداليكا.

وكان الفرنسي قد صرّح بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه لن يوقّع عقدًا مع ياماها لموسم 2023 حتى يرى تقدمًا كافيًا مع الحزمة الجديدة في التجارب الشتوية لموسم 2022.

وبالرُغم من أن ياماها قد أكّدت على أن تمديد عقد بطل العالم لموسم 2021 هو "أولويتها الأولى"، لكنّ كوارتارارو أوضح اليوم السبت في إندونيسيا أن مستقبله في البطولة ما يزال مفتوحًا.

فقال: "توقّعت بطبيعة الحال تقدمًا أكبر على الدراجة. وهذا يجعل مستقبلي مفتوحًا، إذ عليّ البحث عن أفضل خيار لي".

هذا ويعوّل كوارتارارو الآن على التصفيات في سعيه للدفاع عن لقبه في 2022، وذلك مع تمتعه بوتيرة قوية في السباقات.

لكنه ما يزال قلقًا حيال "افتقاره لأمر ما" في ذلك الجانب بالمقارنة مع العام الماضي عندما سجّل 5 أقطاب انطلاق أولى متتالية وانطلق من الصف الأول في 9 مناسبات أخرى.

وعند سؤاله عما إذا ستكون التصفيات هي العامل الحاسم في موسمه هذا العام، قال الفرنسي: "نعم، بكل تأكيد. لا أشعر براحة كبيرة في الوقت الحالي على صعيد محاكاة التصفيات. وهذا ما أنا قلق حياله، لا سيّما وأن وتيرتي سريعة جدًا جدًا على الإطارات المستعملة".

وأضاف: "لكن على صعيد اللفة الواحدة، فإنني أفتقر لأمر ما بالمقارنة مع العام الماضي. وهذا هو الفارق الأكبر الذي أشعر به وعليّ التحسّن في ذلك الجانب".