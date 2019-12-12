مدير فريق ياماها "معجبٌ للغاية" باختبار هاميلتون لدرّاجة الموتو جي بي
قال لين جارفيس مدير فريق ياماها ريسينغ أنّ لويس هاميلتون "جعل نفسه فخورًا" باختباره لدرّاجة فالنتينو روسي في الموتو جي بي على حلبة فالنسيا هذا الأسبوع.
بحديثه إثر حدث المبادلة بين هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد ستّ مرّات وروسي، بتنظيمٍ من مانستر إنرجي راعيهما المشترك، قال جارفيس أنّه كان من المميّز مشاهدة بطلين رائعين على الحلبة يقودان مقاتلتيهما.
وقال البريطاني: "كان يومًا استثنائيًا. كان تواجد لويس وفالنتينو معنا، وهما أيقونتان رياضيّتان، في ذات الوقت على الحلبة مدهشًا حقًا. أنا سعيدٌ حقًا لأنّني تواجدت هناك لأكون شاهدًا على ذلك وأستمتع".
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وأكمل: "كنت معجبًا للغاية بأداء لويس، إذ كم من بطلٍ على أربع عجلات يُمكنه القدوم إلى هنا وقيادة درّاجة ام1 وجعل نفسه فخورًا؟ من الصعب جدًا قيادة درّاجة سريعة على حلبة، والأكثر صعوبة وتطلّبًا هو أن تقود درّاجة موتو جي بي مصنعيّة".
وقال جارفيس أنّ لحظته المفضّلة كانت عندما قاد روسي هاميلتون حول الحلبة وأوضح له خطوط التسابق: "ما كان مميّزًا بالنسبة لي هي اللحظة التي تواجد فيها هو وفالنتينو على الحلبة معًا، جنبًا إلى جنب على متن درّاجتَي ام1. قال لويس أنّه عاشقٌ للموتو جي بي وفالنتينو منذ عدّة أعوام".
لويس هاميلتون، ياماها وفالنتينو روسي، ياماها
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون وفالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون وفالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها وفالنتينو روسي، ياماها
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون وفالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها وفالنتينو روسي، ياماها
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
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مدير فريق ياماها "معجبٌ للغاية" باختبار هاميلتون لدرّاجة الموتو جي بي
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