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موتو جي بي / أخبار عاجلة

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021

قال سيموني باتيستيلا مدير أعمال أندريا دوفيزيوزو بأنّه لا يعتقد وجود فرصة لمشاركة الدراج الإيطالي في السباقات مع أبريليا هذا الموسم، بالرغم من موافقته على اختبار الدراجة الشهر القادم.

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021

خسر دوفيزيوزو، الفائز بـ 15 سباقاً في الموتو جي بي، مقعده لدى دوكاتي مع نهاية الموسم الماضي، ليأخذ إجازة من الرياضة بعد رفضه عرضاً للتسابق مع أبريليا.

ولكن، أعلنت أبريليا في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنّ الإيطالي سيشارك مع الفريق في تجارب خاصة على حلبة خيريز في الفترة الممتدّة بين 12 و14 أبريل/نيسان لاختبار دراجة "آر.أس-جي بي".

ولا زال الغموض يلفّ الهدف الحقيقي من هذه التجارب لكلا الطرفين، ومع ذلك، فنّد باتيستيلا التكهنات بمشاركة دوفيزيوزو مع أبريليا في السباقات هذا العام، معترفاً بأنّه لم يقع التخطيط لأيّة تجارب إضافية في الوقت الراهن.

"لا أعتقد أنّه توجد فرصة هذا الموسم" قال باتيستيلا لموقع موتو جي بي.كوم.

 وأضاف: "بالطبع هو يريد خوض التجارب ووافق على دعوة أبريليا".

وأكمل: "كان يتوق لركوب دراجة موتو جي بي مجدّداً. لكنّنا نعمل لموسم 2022، لا نفكّر في 2021 حالياً".

وتابع: "إنّها مجرّد تجارب. لم نخطّط أو نتحدّث عن أيّ شيء آخر".

واستدرك: "قد تكون هناك تجارب أخرى، لكن في الوقت الراهن قرّرنا خوض هذه التجارب وحسب وسنرى ما سيحصل".

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وتتمحور مخطّطات دوفيزيوزو في 2021 حول البقاء على أهبة الاستعداد للعودة بشكل كامل للرياضة في 2022، حيث سيشارك الإيطالي في الموتوكروس هذا العام.

وفي مقدور أبريليا الاستعانة بدراج آخر للمشاركة في ستّ جولات في 2021، الأمر الذي سيترك الباب مفتوحاً أمام دوفيزيوزو للتواجد على شبكة الانطلاق إذا اتّفق الطرفان على ذلك.

واعترف أليكس إسبارغارو، الذي أشار إلى أنّ دوفيزيوزو هو درّاجه المفضّل في الرياضة، يوم الخميس في قطر بأنّه "لا يُطيق صبراً" كي يُعطي وصيف بطل العالم في ثلاث مناسبات انطباعاته حول دراجة "آر.أس-جي بي".

كما يبدو أنّ أبريليا لا تملك سائق اختبارات، بعد أن قرّرت منح لورينزو سافادوري مقعد أساسي للتسابق عوضاً عن برادلي سميث في 2021.

ولم يتواجد سميث مع الفريق خلال تجارب قطر الشتوية، حيث أشار المدير التنفيذي لأبريليا ماسيمو ريفولا خلال حدث إطلاق الدراجة مطلع شهر مارس/أذار بأنّه "يأمل" أن يواصل البريطاني مهامه.

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