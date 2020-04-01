مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات

الفائز بسباق واحد في "موتو جي بي"، خضع لاختبار تعاطي ستيروئيدات بنائية مع نتيجة إيجابية، وذلك خلال الفحوص الدورية لوكالة مكافحة المنشطات خلال جائزة ماليزيا الكبرى العام الماضي، وتلاه اختبار إيجابي ثانٍ كذلك.

وتلقى يانوني عقوبة الإيقاف المؤقت من قبل البطولة بانتظار إحالة قضيته إلى المحكمة المختصة بعد تسليم عينات من شعره - التي تعتبر وسيلة أدقّ في الاختبارات - وذلك ضمن سعيه للحصول على البراءة.

وينوي يانوني استئناف الحكم في محكمة التحكيم للرياضة، لكن من غير الواضح إن كانت الجلسة ستعقد أم لا.

وضمن بيان أصدرته أبريليا، أوضح ريفولا أن نتيجة الحكم لا تسير على نهج قضايا سابقة حين استهلك رياضيون آخرون عن غير قصد طعاماً يحتوي على ستيروئيدات، لكنه واثق من أنّ القرار سيتعدّل.

حيث قال: "لقد ذهلنا من نتيجة الحكم والعقوبة المطبقة على أندريا".

وأكمل: "القضاة أشاروا إلى نية أدريا الحسنة وأكدوا بالإجماع أن المسألة نتيجة تناول طعام ملوث. لهذا السبب، فإن العقوبة باتت غير منطقية على الإطلاق".

وتابع: "على ضوء الأسباب المقدمة من قبل القضاة، يجب أن يعفى يانوني من العقوبة، ولطالما تكررت مثل هذه الأمور مع رياضيين آخرين".

وكان ريفولا قد صرح في وقت سابق من العام الحالي، أن إيقافاً طويل الأمد قد يضر بالعلاقة بين الطرفين

لكن وضع أزمة فيروس "كورونا" العالمية قد يلعب لصالح يانوني ويحصل على جلسة استماع لاستئناف الحكم.