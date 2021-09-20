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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

ما الذي تعلّمه أسطورة "موتو جي بي" من غوارديولا مدرّب نادي مانشستر سيتي؟

صرّح مارك ماركيز بطل العالم في "الموتو جي بي" 6 مرّات أنّ بيب غوارديولا مدرب فريق كرة القدم مانشستر سيتي قد علّمه "كيف ينجو ذهنيًا في العالم الرياضي"، وذلك خلال رحلة إلى مقر الفريق.

ما الذي تعلّمه أسطورة "موتو جي بي" من غوارديولا مدرّب نادي مانشستر سيتي؟

تمّت دعوة مارك ماركيز وأخيه أليكس كضيوف على فريق الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وذلك قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى في "الموتو جي بي" الشهر الماضي.

وبخلاف الفرصة الاعتيادية لالتقاط الصور التذكارية، كشف ماركيز بأنه قد تمت دعوته إلى غداء امتد لساعتين من قِبَل مدرب الفريق غوارديولا.

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وأوضح ماركيز أنه تعلّم الكثير من غوارديولا حول كيفية التعامل مع حياته الرياضية.

فقال: "جمعتنا بالطبّع محادثة رائعة للغاية، وأريد أن أوجّه الشكر إلى مانشستر سيتي، ولكن أخصّ بالشكر بيب غوارديولا".

وأضاف: "لقد تمت دعوتي إلى الغداء، وهو ما لم يكن ضمن الخطة، وتحدثنا سويًا لقرابة ساعتين، كونها كانت محادثة ودودة، إذ أنّه وعندما يحظى الشخصان بشعور جيّد، تكون كل الأمور أسهل".

وتابع: "تحدثنا حول العديد من الأمور، وكان ذلك رائعًا حيث أنه بمقدورك تعلّم الكثير من بيب، وأحد هذه الأمور كان الجانب الذهني، وكيفية التعامل مع الأوضاع في الرياضة، وكيف تنجو في هذا العالم الرياضي، إذ أخبرني: الحاضر هو الأهم دومًا، كون الناس تنسى على الدوام ما قمت به في الماضي وليس من المهم ما قمت به في الماضي عندما تكون في الحاضر".

وأكمل: "وعليك أن تُظهر في الحاضر كل شيء، ومن المهم فهم ذلك في الجانب الذهني. يُمكنك التفكير في الماضي عندما تعتزل، ولكن عندما ما تزال تقود، في الوقت الحالي، عليك التفكير في تلك اللحظة وهذا ما نقوم به الآن".

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جديرٌ بالذكر أن جائزة بريطانيا الكبرى سجّلت المرة الأولى منذ تفشّي جائحة كورونا التي تستقبل فيها حلبة سيلفرستون كامل سعتها من الجماهير مع نفاد جميع التذاكر.

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مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

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