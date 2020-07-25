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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

مارك ماركيز ينسحب من المشاركة في جائزة الأندلس الكبرى بسبب ذراعه المكسور

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مارك ماركيز ينسحب من المشاركة في جائزة الأندلس الكبرى بسبب ذراعه المكسور
25-07-2020

انسحب درّاج هوندا مارك ماركيز من المشاركة فيما تبقى من مجريات جائزة الأندلس الكبرى بسبب مضاعفات ذراعه المكسور الذي خضع لجراحة عليه مؤخّرًا.

تعرض حامل لقب الموتو جي بي ماركيز لحادثة عنيفة خلال جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريز نهاية الأسبوع الماضي حيث عانى من كسر في ذراعه الأيمن نتيجة لذلك.

وقد خضع الإسباني لعملية جراحية في برشلونة يوم الثلاثاء الماضي وكان من المتوقّع أن يتغيّب عن جولة خيريز الثانية نهاية هذا الأسبوع، لكنّه عاد إلى الحلبة في محاولة لخوض هذه الجولة وتم منحه الضوء الأخضر من قِبَل الطاقم الطبي للبطولة يوم الخميس ليُشارك في الحدث.

ولم يشارك ماركيز في تجارب أمس الجمعة كإجراء احترازي كي لا يضغط على إصابته، وعاد إلى مجريات الجائزة صباح اليوم في التجارب الحرة الثالثة، حيث أكمل 18 لفّة ليُنهي الحصة بالمركز الـ 19 بفارق 1.2 ثانية عن زمن مافيريك فينياليس المتصدر، كما شارك في التجارب الرابعة كذلك.

أمّا في التصفيات، فقد أكمل ماركيز لفّة واحدة في قسمها الأوّل قبل أن يعود بدراجته إلى خط الحظائر.

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وقد أكّدت هوندا الآن بأنّ ماركيز لن يشارك فيما تبقى من نهاية الأسبوع، ما يعني أنّه وللمرة الأولى في مسيرته سيتغيب عن سباق موتو جي بي.

وبالنظر إلى تأخّر محتمل بفارق 50 نقطة عن صدارة البطولة بالتوجّه إلى برنو في حال فوز فابيو كوارتارارو مجددًا يوم غد الأحد في السباق الذي سينطلق فيه أولًا، فإنّ آمال ماركيز بحصد لقبه السابع في البطولة قد تلقت ضربة موجعة.

كوارتارارو يظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الأندلس بعد شطب زمن فينياليس

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