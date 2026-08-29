مارك ماركيز يكشف عن خطة "مجازفة" في المنعطف الأول للتغلب على بيزيكي في السباق القصير بأراغون

قال مارك ماركيز إن حركته على ماركو بيزيكي عند انطلاقة السباق القصير لجائزة أراغون الكبرى كانت مخططة مسبقاً، بعدما أدرك أن المنعطف الأول كان فرصته الوحيدة لتحقيق الفوز.

وحُسمت نتيجة سباق موتو جي بي يوم السبت على حلبة موتورلاند في اللفة الافتتاحية، عندما ضغط ماركيز على المكابح في آخر لحظة ممكنة ليتقدم على بيزيكي عند المنعطف الأيسر الأول.

وسمحت هذه الحركة أيضاً لشقيقه الأصغر أليكس ماركيز بتجاوز منافس أبريليا، ما منح بطلي العالم بعض المساحة للتنفس خلال المرحلة الافتتاحية الحاسمة من السباق.

ومع استخدام بيزيكي للإطار الخلفي اللين، تمكن شقيقا ماركيز من الابتعاد في اللفات الأخيرة، ليحققا ثنائية مهمة لدوكاتي.

وكشف مارك ماركيز بعد ذلك أنه خطط بالفعل لتجاوز بيزيكي قبل انطلاق السباق القصير، مدركاً أن منافسه على اللقب كان سيبتعد في اللفات الأولى لو بقي في الصدارة.

وقال ماركيز: "كانت فرصنا في الفوز تعتمد على ذلك المنعطف الأول، لأن ماركو كان يستخدم الإطار اللين. بدأنا جميعاً، نحن دراجي دوكاتي، باستخدام الإطار المتوسط، لأن الإطارات اللينة لم تكن خياراً. كانت الإطارات اللينة نفسها المستخدمة في سيلفرستون، حيث لم نكن جيدين على الإطلاق".

وأضاف: "عندما رأيت أن ماركو بيزيكي سينطلق باستخدام الإطار اللين، كانت فرصتي الوحيدة هي مهاجمة المنعطف الأول. وهذا ما فعلته، فقد كان ذلك ضمن خطتي. أعرف أنني أشعر بالقوة في ذلك المنعطف".

وأكمل: "حاولت تصدر اللفة الأولى، وكان ذلك أهم شيء في السباق القصير. ومن هناك، حاولت فرض وتيرتي الخاصة حتى بنيت فارقاً مستقراً يمكنني إدارته".

واعترف ماركيز بأن حركته حملت قدراً من المخاطرة، إذ كان من الممكن أن يخرج عن المسار ويتراجع في الترتيب. لكنه رأى أن المخاطرة كانت تستحق بعد انطلاقه من المركز الثاني.

وقال: "عندما يكون هناك دراج واحد فقط أمامك، فمن السهل الهجوم بهذه الطريقة. عندما يكبح الدراج الذي أمامك، تكبح أنت بعده بقليل، وإذا ارتكبت بعض الأخطاء، فهناك منطقة خروج عن المسار".

وأضاف: "إنها مخاطرة، بالطبع، لكنها جزء من السباق. بالطبع، عندما تكون هناك في وسط المجموعة، لا يمكنك القيام بهذا النوع من الحركات. لكن عندما تنطلق من المقدمة، نعم."

ويوم الأحد، سيستهدف ماركيز تحقيق فوزه الثامن في الفئة العليا على حلبة أراغون، وهي حلبة يعتبرها من بين أفضل حلباته إلى جانب أوستن وساكسنرينغ.

وكان ابن الـ33 عاماً قد عاد بالفعل إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة بعد فوزه بالسباق القصير، وسيؤدي حصد 25 نقطة أخرى يوم الأحد إلى تقليص الفارق بشكل أكبر مع ثنائي أبريليا خورخي مارتن وبيزيكي.

وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لمحاولة تجاوز مماثل للإيطالي في سباق الجائزة الكبرى، قال بطل العالم تسع مرات: "يعتمد الأمر على ذلك، لكن المنعطف الأول سيكون مهماً مجدداً. ربما سيدافع ماركو بطريقة مختلفة قليلاً. لكنه منعطف أشعر فيه بالقوة".

وأضاف: "يعتمد الأمر كثيراً على الانطلاقة. ومن هناك، سنرى، وسأفهم خلال السباق ما يمكننا فعله".