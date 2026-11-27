موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

مارك ماركيز يكشف أن معاناته من "ازدواج الرؤية" أسهمت في قرار اعتزاله

الإصابات في الأطراف أمر، لكن مشكلات الرؤية كانت مصدرًا للخوف لدى ماركيز

ريتشارد آشر

منشور: 27-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: صور جيتي أوروبا

تحدث مارك ماركيز بتفصيل أكبر عن المشكلات البدنية التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتزال، كاشفًا عن تعرضه لنوبات متكررة من ازدواج الرؤية خلال موسم 2026.

وخلال مؤتمر صحفي خاص عقده عقب إعلانه قرار الاعتزال صباح الجمعة في فالنسيا، أكد ماركيز أن خضوعه لجراحة إضافية في الكتف بعد جائزة فرنسا الكبرى في مايو كان له تأثير على خططه السابقة بخوض موسمين إضافيين مع دوكاتي.

وقال ماركيز: "عندما وقّعت العقد في مارس، كنت متفائلًا للغاية كعادتي. لم أكن أعلم أنني سأخضع لجراحة أخرى في كتفي الأيمن بعد جائزة لومان، وأن معاناتي ستزداد، وأن ضعف ذراعي سيتفاقم أكثر فأكثر".

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ورغم أن مشكلة الكتف لم تكن مفاجئة لمن تابعوا معاناة ماركيز مع الإصابات خلال موسم 2026، فإن الكشف عن تعرضه لازدواج الرؤية بعد عطلة نهاية الأسبوع الصعبة في جائزة فرنسا الكبرى أضاف بُعدًا جديدًا إلى الأسباب التي دفعته للاعتزال.

كما أشار ماركيز إلى معاناته من مشكلات في الرؤية عقب حادث التصادم العنيف الذي تعرض له في إندونيسيا الموسم الماضي، والذي أدى إلى تفاقم إصابة كتفه السابقة. وهو ما يشير إلى احتمال وجود ارتباط بين أسوأ فترات معاناته من إصابة الكتف ونوبات ازدواج الرؤية.

وقال: "بعد جائزة إندونيسيا الكبرى، وإلى جانب إصابة ذراعي، عانيت من ازدواج الرؤية مجددًا، لكن ذلك استمر 48 ساعة فقط. وبعد جائزة لومان هذا الموسم، تعرضت لنوبة أخرى من ازدواج الرؤية، استمرت 12 ساعة فقط".

وأضاف: "لحسن الحظ، تمكنت من التعافي جيدًا في المرتين. وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى التحكم في مستوى المخاطرة، وتقليل عدد مرات السقوط خلال النصف الثاني من الموسم".

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

ودفعته طبيعة مشكلة ازدواج الرؤية إلى إعادة التفكير في مستقبله، قائلًا: "نحن بشر، وأحيانًا نقود هناك بنسبة 100%. الشغف موجود، والأدرينالين حاضر، وأنا سريع وأشعر بأنني قادر على المنافسة... لكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل التفكير في الأمر".

وأوضح ماركيز أنه بدأ يشعر بنوع من الخوف، لكنه لم يكن مرتبطًا بالقيادة بحد ذاتها، بل باحتمال تفاقم المشكلات الصحية التي كانت ترسل إليه بالفعل إشارات تحذيرية.

وقال: "بالطبع يمكنك العمل، وبالطبع يمكنك القتال. أنا مقاتل، لكن هناك جانبًا آخر، وهو أنني أشعر بالخوف وبدأت أختبر هذا الإحساس".

واختتم: "وهذا ليس خوفًا من الدراجات، ولا من السرعة. إنها إصابة لا تزال موجودة، رغم أنها لم تكن تؤثر في حياتي المهنية والشخصية في ذلك الوقت".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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