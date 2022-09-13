مارك ماركيز يعود إلى منافسات الموتو جي بي نهاية هذا الأسبوع في أراغون

ابتعد ماركيز عن المنافسات منذ جائزة إيطاليا الكبرى في مايو الماضي، والتي خضع بعدها لعمليّة جراحيّة معقّدة في يده اليمنى.

وضمن مقطع فيديو نُشر على إنستاغرام، قال ماركيز: "أنا أبتسم مثلما ترون، وهو ما يعني أنني سأتسابق في جائزة أراغون الكبرى".

وأضاف: "بعد الحديث إلى الأطبّاء والفريق، قرّرنا أنّ أفضل طريقة لتعافي هي مواصلة قيادة الدرّاجة وقطع المسافات من أجل العام المقبل".

وأكمل: "القيام بذلك في أراغون أمام كلّ الجماهير أمرٌ لا يُقدّر بثمن. أنا متأكّدٌ من أنّ دعمكم سيُساعدني طوال عطلة نهاية الأسبوع. تطلّع قدمًا للتواجد هناك يوم الجمعة".

وكان ماركيز قد شارك في تجارب ميزانو الأسبوع الماضي وأكمل 100 لفّة وكان على بُعد نصف ثانية عن أسرع الأزمنة.

وقال حينها: "يدي طبيعيّة. إنّها في الموقع الطبيعي عندما لا أحتاج لاستخدام الكثير من القوّة".

وأضاف: "ذلك يعني أنّني عندما أغادر خطّ الحظائر أو أكون في لفّات بطيئة، فإنّ الوضع على ما يرام، لكن عندما أستخدم كلّ قوّتي فإنّني لا أزال أحتاج لأن تكون عضلاتي أكبر وأكثر قوّة لضمان ثبات كتفي كي أعمل بشكلٍ أفضل بكثير".