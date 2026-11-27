موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

مارك ماركيز يعلن اعتزاله الموتو جي بي فورًا في مفاجأة مدوية

سيضع ماركيز خوذته جانبًا مع نهاية جائزة فالنسيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الجاري

راشيت ثوكرال

منشور: 27-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: MotoGP

أعلن مارك ماركيز، المتوج حديثًا بلقبه العالمي العاشر، اعتزاله منافسات الموتو جي بي بأثر فوري، عقب جائزة فالنسيا الكبرى التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء الإعلان المفاجئ من دراج دوكاتي المصنعي قبل دقائق قليلة من انطلاق حصة التجارب الحرة الافتتاحية لعطلة نهاية الأسبوع، صباح يوم الجمعة.

وكان ماركيز مرتبطًا بعقد ساري المفعول لمدة عامين مع دوكاتي، يغطي موسمي 2027 و2028، بعدما وافق على تمديده عقب فوزه بلقب البطولة في عام 2025.

ورغم أن الإسباني لم يحسم موقفه بشأن مستقبله في الموتو جي بي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في بورتيماو، حيث ضمن لقبه الثامن في الفئة العليا، فإن إدارة دوكاتي كانت قد أكدت أنه سيكمل عقده مع الفريق.

وكتب ماركيز في سلسلة من اللوحات التي نشرها: "سنتحدث لاحقًا، لكنني أود أولًا توجيه الشكر إلى كل من كان جزءًا من هذه الرحلة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بها بقدر ما استمتعت أنا. سيكون هذا سباقي الأخير في الموتو جي بي. لقد صنعنا التاريخ".

ورغم أن ماركيز لم يوضح بعد الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتزال المفاجئ، فإنه اضطر إلى تجاوز إصابتين خطيرتين في كتفه الأيمن خلال السنوات الست الماضية.

وكادت مسيرته أن تنتهي عقب حادثة ارتطام عنيفة بالجزء الخلفي من الدراجة خلال افتتاح موسم 2020 في خيريز، قبل أن تؤدي محاولته العودة بعد أسبوع واحد على الحلبة نفسها إلى تفاقم الإصابة.

واحتاج ماركيز إلى 4 عمليات جراحية و5 سنوات حتى يستعيد أمجاده ويتوج بلقب البطولة مجددًا، ليشكل فوزه بلقب 2025 واحدة من أعظم عودات الرياضيين في التاريخ.

لكن بعد أسبوع واحد فقط من احتفاله بانتصاره في اليابان العام الماضي، تعرض ماركيز لإصابة جديدة بعدما اصطدم به أحد الدراجين وأخرجه من السباق عند انطلاق جائزة إندونيسيا الكبرى.

واضطر صاحب الـ33 عامًا إلى تقديم أداء استثنائي لتعويض محدوديته البدنية الجديدة خلال الموسم الجاري، بعدما تخلص من جميع مصادر التشتيت، ونجح في قلب تأخره بفارق 102 نقطة عن ثنائي أبريليا ماركو بيزيكي وخورخي مارتن، اللذين كانا يتصدران ترتيب البطولة.

وفي نهاية المطاف، أثبت ماركيز تفوقه على جميع منافسيه، وحسم اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ومع ضمانه اللقب بالفعل، اختار ماركيز إعلان قراره رسميًا قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة له في الموتو جي بي.

ويعني هذا الإعلان أن دوكاتي ستضطر إلى البحث عن دراج جديد لمرافقة بيدرو أكوستا مع انطلاق حقبة محركات 850 سي سي في الموتو جي بي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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