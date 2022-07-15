مارك ماركيز يُعزّز تعافيه من الجراحة عبر العلاج الطبيعي وتمارين القلب

خضع بطل العالم ستّ مرّات لعمليّة معقّدة في يده اليمنى، لتكون هذه الرابعة في المجمل بعد أن كسرها بشكلٍ سيّئ في حادثه في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020، وذلك في محاولة لاستعادة لياقته الكاملة بعد معاناته طوال فترة عودته.

ودامت العمليّة الأخيرة ثلاث ساعات في بداية يونيو في مستشفى مايو في مينيسوتا في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

وتمّ تفقّد ذراعه بعد ستّة أسابيع من العمليّة، وتمّ منحه الضوء الأخضر لبدء برنامج العلاج الطبيعي وتمارين القلب قبيل مراجعته الطبيّة التاليّة بعد ستّة أسابيع أخرى.

وقال الدكتور سانشيز سوتيلو المشرف على العمليّة: "أظهر الفحص الطبي الذي أُجري على مارك ماركيز بعد مرور ستّة أسابيع على جراحته تحسّنًا طبيًا جيّدًا، وأكّد ذلك القدرة على السماح بتحسّن تحرّكه وبرنامج تعافي قوّة يده اليمنى. سيخضع المريض لمراجعة جديدة في الأسابيع الستّة المقبلة".

وفي حين أنّه لم يتمّ تحديد أيّ حيّزٍ زمني للتعافي الكامل لتحديد موعد عودة ماركيز إلى الموتو جي بي، إلّا أنّه من المتوقّع أن يغيب عن بقيّة موسم 2022.

وكان ماركيز قد شارك في ستّة جولات في 2022، وتغيّب عن سباقَي إندونيسيا والأرجنتين بعد أن تسبّب حادثٌ قوي في مانداليكا في معاناته من مشاكل في البصر، وكانت أفضل نتائجه المركز الرابع في خيريز.

واتّخذ ماركيز قرار إجراء العمليّة وحصل على الضوء الأخضر لذلك بعد تقييم طبي.

وقال ماركيز: "حقّقنا خطوة مهمّة في عمليّة التعافي. أكّد الأطبّاء في الفحص الثاني أنّ عظم العضد يتعافى بالشكل الصحيح، يُمكننا البدء بالعلاج الطبيعي وتمارين القلب بناءً على ذلك".

وأكمل: "أنا متحمّسٌ جدًا لأن أكون قادرًا على استعادة حركة يدي ومواصلة عمليّة التعافي وأريد شكر الفريق الطبي بأكمله على علاجهم واهتمامهم".