مارك ماركيز يعترف بأنّ يده اليمنى المكسورة "لن تعود مطلقًا إلى طبيعتها"

تعرّض ماركيز لكسرٍ خطير في يده اليمنى نتيجة حادثه في الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020، وتخلّف عن ذلك الموسم بأكمله وأُجبر على الخضوع لثلاث عمليّات.

وتسبّبت تلك الجراحات في دوران عظم العضد بـ 30 درجة من موقعه الأصلي، وهو ما أثّر عليه على الدرّاجة عندما عاد في الجولة الثالثة من موسم 2021.

وبالرغم من فوزه بثلاثة سباقات ذلك الموسم، شعر ماركيز بأنّه احتاج لجراحة رابعة وسط موسم 2022 من أجل كسر العظم مجدّدًا وإعادته إلى موقعه الأصلي، وهو ما أجبره على الغياب عن ستّ جولات إثر جائزة إيطاليا الكبرى.

وأحرز ماركيز قطب الانطلاق الأوّل في اليابان بعد عودته في سبتمبر، ومن ثمّ أحرز منصّة تتويجه الـ 100 في الموتو جي بي ضمن جولة أستراليا وأكمل الموسم على بُعد 57 نقطة عن أفضل درّاج هوندا التالي في الترتيب العام.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نوفمبر الماضي في فالنسيا، قال ماركيز أنّه "يحتاج لتقبّل" القيود التي سيُواجهها على الدوام في يده اليمنى بالرغم من حقيقة أنّها أفضل فيزيولوجيًا ممّا كانت عليه في 2020.

وقال: "تُفكّر في الكثير من الأشياء حول يدك بالطبع. ومن الصعب إدراك ذلك في بعض الأحيان، أو الاعتراف بأنّ لديك هذه الإصابة".

وأضاف: "لكن عليك القول في النهاية: حسنًا، هذا ما لديّ. صحيحٌ أنّني خضعت للجراحة الرابعة، وكذلك أنّ يدًا فُتحت أربع مرّات لن تكون ذراعًا طبيعيّة مطلقًا، لأنّ لديك بعض القيود".

وأردف: "لكنّك تحتاج لتقبّل تلك القيود، وتُحاول التعويض بجسدك بأشياء مختلفة".

وأكمل: "لا أفكّر في ذلك كثيرًا، أفكّر فقط في كيفيّة التحسّن، وإدارة يدي وكيفيّة التأقلم".