مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي
بطل العالم الحالي يتوقع الآن مواجهة رباعية على لقب البطولة.
بيدرو أكوستا، ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ ومارك ماركيز، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
يعتقد مارك ماركيز أن بيدرو أكوستا دخل بقوة في صراع لقب الموتو جي بي لعام 2026، بعد تحقيقه أول انتصار له في الفئة العليا خلال جائزة النمسا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
أنهى دراج فريق "كاي تي ام" المصنعي انتظاره الطويل لتحقيق فوزه الأول في الفئة العليا بأداء مهيمن انطلاقًا من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، ليصبح أول دراج يتمكن من هزيمة دراجي "أبريليا" و"دوكاتي" في سباق يوم الأحد هذا العام.
وبفضل هذه النتيجة التاريخية، ارتقى الدراج البالغ من العمر 22 عامًا إلى المركز الرابع في الترتيب، رغم أنه لا يزال يتأخر بفارق 72 نقطة عن متصدر البطولة خورخي مارتن، مع تبقي سبعة سباقات.
ومنذ انتهاء العطلة الصيفية، بدأ مارتن وماركيز وماركو بيزكي في الابتعاد عن بقية المنافسين، ما أوحى بأن صراع اللقب سينحصر بين هذا الثلاثي.
لكن مع إثبات أكوستا الآن قدرته على الفوز بالسباقات على دراجة لم تعد تعاني من نقص في القوة، يعتقد ماركيز أن زميله في الفريق لعام 2027 أصبح جاهزًا للمنافسة على اللقب.
وقال نجم "دوكاتي": "الدراجون الأربعة في المقدمة جاهزون للقتال من أجل البطولة. منذ أن فتحت كاي تي ام باب طاقة المحركات بعد سيلفرستون وعادت تتمتع بقوة جيدة، أصبحت هنا وجاهزة للقتال من أجل البطولة".
ويعتقد ماركيز أن أكوستا قادر على تحقيق انتصارين متتاليين في جائزة اليابان الكبرى الشهر المقبل، مشيرًا إلى الوتيرة الواعدة التي أظهرها خلال مشاركتيه السابقتين في موتيغي ضمن الفئة العليا.
وحقق أكوستا أول بول بوزيشن له في اليابان خلال موسمه الأول، لكنه أهدر فرصه بشكل شهير في كلا السباقين، بعدما قال في ذلك الوقت إنه يفضل التعرض لحادث على التنازل عن المركز الأول لدراجة دوكاتي.
وقال ماركيز: "بعد هذه الجائزة الكبرى، أصبح بيدرو مجددًا المرشح الأبرز في موتيغي. في كل عام، كان سريعًا جدًا جدًا هناك".
وأضاف: "كان سريعًا جدًا بالفعل في عامه الأول. تعرض لحادث أثناء تصدره السباق القصير، ثم في السباق الرئيسي تعرض لحادث أثناء قتاله على المركز الثاني ومن أجل الفوز. وفي العام الماضي أيضًا، كان سريعًا جدًا. ستكون المنافسة متقاربة بين الدراجين الأربعة في السباقات السبعة الأخيرة".
مارتن يتحدث عن فرص أكوستا
من جانبه، يعتقد متصدر البطولة خورخي مارتن أيضًا أن أكوستا قادر على أن يصبح منافسًا حقيقيًا على اللقب، شريطة أن يحافظ على مستواه في السباقات المقبلة خارج أوروبا في آسيا.
وعندما سُئل عن فرصه في الفوز باللقب، قال دراج "أبريليا": "أعتقد أن الصدارة تأتي وتذهب، وأنا لا أفكر فيها حقًا".
وأكمل: "إنها معركة كبيرة. إذا واصل بيدرو الفوز بهذه الطريقة المهيمنة التي قدمها في عطلة نهاية هذا الأسبوع، فأعتقد أنه سيكون ضمن صراع اللقب أيضًا، لذلك ستكون الجولة الآسيوية بالتأكيد مثيرة للاهتمام".
وتابع: "سنحاول مضاهاة السرعة التي امتلكتها هنا، لأنني إذا امتلكت السرعة فسأقاتل. لكن بالتأكيد هناك سباقات أعاني فيها ونكون متأخرين بعض الشيء. هذا جزء من اللعبة، لكنني أشعر بالقوة وأعتقد أننا قادرون على تقديم مستوى جيد في بقية الموسم".
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
سباق الجائزة الكبرى النمساوي - الأحد
شارك أو احفظ هذه القصّة
موتو جي بي: الرسائل خلف صورة التعافي الصادمة لكتف مارك ماركيز
مارك ماركيز يكشف الخطأ الكبير الذي كاد أن يحرمه من الفوز في سباق أراغون
مارك ماركيز يوضح سبب نصيحته إسحاق حجار بالغياب عن جائزة هولندا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا ينتقد بشدة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات دوكاتي
موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"
مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"
أحدث الأخبار
سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة
مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات