كان دراج دوكاتي المصنعي الأسرع على الحلبة البالغ طولها 4.1 كيلومترات يوم السبت، بعدما انتزع البول بوزيشن أمام بيدرو أكوستا، قبل أن يهيمن على السباق القصير من البداية وحتى النهاية.

ورغم اعتراف ماركيز يوم الجمعة بأنه لا يزال سريعًا على اللفة الواحدة باستخدام إطارات السوفت، فإنه أعرب عن مخاوف تتعلق بلياقته البدنية خلال السباقات، إذ لم يتعافَ بشكل كامل بعد من الجراحة المزدوجة التي خضع لها في كتفه الأيمن الشهر الماضي.

لكن بعد إثبات قدرته على الحفاظ على وتيرته طوال السباق القصير المكوّن من 13 لفة، أوضح ماركيز أن النتيجة جاءت نتيجة تحسن حالته البدنية واستعادته الثقة في المنعطفات اليسارية.

وعلى الرغم من أن الحلبات التي تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة، مثل بالاتون بارك، لطالما كانت من نقاط قوته، فإن ماركيز شعر منذ بداية موسم 2026 بأنه أبطأ من بقية دراجي دوكاتي في المنعطفات اليسارية.

حيث قال: "أنا أقوى مما توقعت. وصلت إلى هنا وأنا أحمل شعور موجيللو، لذلك كنت أعتقد أنني بعيد جدًا. لكن طبيعة الحلبة المختلفة واحتواؤها على عدد أكبر من المنعطفات اليسارية جعلتني أعود للقيادة بطريقة أفضل".

وأضاف: "في الجزء الأول من الموسم لم أكن أسرع دراجي دوكاتي في المنعطفات اليسارية، أما الآن فأصبحت الأسرع وبدأت أستخدم جسدي بطريقة أفضل. هذا يجعل حياتي أسهل على هذه الحلبة. لكنني أبطأ من العام الماضي هنا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من إدارة السباق غدًا".

ومع ذلك، أوضح ماركيز أنه لا يزال بعيدًا عن حالته المثالية بنسبة 100%، مؤكدًا أن كتفه ما زالت تفرض عليه بعض القيود أثناء القيادة.

وعندما سُئل عن شعوره بعد السباق القصير الذي أقيم في ظروف أكثر حرارة مقارنة بتجارب الجمعة، أجاب: "ليس سيئًا".

وتابع: "النقطة الأساسية غدًا هي معرفة اللحظة التي سأشعر فيها بالتراجع، لأن الجانب الذهني يواصل العمل في وضعية السباق، لكن الجسد لا يواكب ذلك".

وأردف: "يجب أن أكون حذرًا جدًا، لأن خطأً صغيرًا فقط أثناء تغيير الاتجاه أو في وضعية الجسد، كما حدث في لومان، قد يتسبب في حادث. وهذا تحديدًا ما لا نريده. مع الأدرينالين يكون من الصعب الشعور بما يحدث، لكنك تشعر مع كل لفة بأن جسدك يصبح أكثر تيبسًا. ومع كل لفة تقل قدرتك على استخدام جسدك في المنعطفات اليمنى".

وأكمل ضاحكًا: "شقيقي أليكس ماركيز كان يمزح معي في موجيللو، وكذلك فعل اليوم قليلًا، لأنه عندما أتعب أبدأ بالقيادة مثل نوريك آبي. أعوض ذلك باستخدام الجانب الأيسر فقط في المنعطفات اليمنى".

ويرى ماركيز أن مفتاح الفوز كان في بناء فارق يقارب الثانيتين خلال اللفات الثلاث الأولى، ثم إدارة السباق بعد ذلك أمام أكوستا.

فقال: "كانت الاستراتيجية واضحة. أمس كنت في وضعية الاقتصاد، واليوم كنت في وضعية الرياضة الفائقة، أما غدًا فأحتاج إلى أن أكون في وضعية الرياضة العادية. كنت في وضعية الرياضة الفائقة لأنني منذ أول لفة في تجارب الصباح قدمت كل ما لدي. كنت أقود بسرعة، وفي التصفيات قدت بطريقة طبيعية على اللفة الواحدة".

واختتم: "ثم في السباق القصير انطلقت بأقصى هجوم خلال اللفات الثلاث الأولى، وبعد ذلك اكتفيت بإدارة الفارق حتى النهاية".