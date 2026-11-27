موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

مارك ماركيز يشرح الأسباب وراء قراره المفاجئ باعتزال الموتو جي بي

بعدما التزم الصمت إلى حد كبير بشأن حالته البدنية هذا العام، يكشف ماركيز كيف كان "يعاني" على الدراجة، ولماذا شعر بأن الوقت قد حان للانسحاب من الموتو جي بي

راشيت ثوكرال

منشور: 27-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

كشف مارك ماركيز عن تفاصيل قراره المفاجئ باعتزال الموتو جي بي، معترفًا بأن حالته البدنية المتأثرة بالإصابات دفعته إلى بلوغ "حدوده القصوى" خلال موسم 2026.

وبعد إعلانه أنه سيضع خوذته جانبًا مع نهاية الجولة الختامية للموسم في جائزة فالنسيا الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، عقد ماركيز مؤتمرًا صحفيًا خاصًا على حلبة ريكاردو تورمو، للحديث عن الأسباب التي دفعته إلى إنهاء مسيرته الحافلة في بطولة العالم.

وحضر المؤتمر أفراد عائلته بالكامل، بمن فيهم والدتاه جوليا وروزير، وشقيقه الأصغر أليكس ماركيز، وشريكته جيما. كما حرص معظم دراجي البطولة على الحضور لتكريمه، وكان من بينهم بيدرو أكوستا دراج كيه تي إم، وثنائي أبريليا ماركو بيزيكي وخورخي مارتن.

وقال ماركيز أمام وسائل الإعلام إنه لم يكن يتوقع أن تتدهور حالة ذراعه اليمنى المصابة أكثر، عندما وقّع عقدًا جديدًا لمدة موسمين مع دوكاتي في الربيع الماضي.

وكشف الإسباني أنه اتخذ قرار الاعتزال بمفرده خلال جائزة اليابان الكبرى في موتيغي خلال أكتوبر، وهي الحلبة التي أكمل عليها عودته المذهلة بعد إصابته في خيريز عام 2020، وذلك قبل عام واحد فقط.

ولم يخبر شقيقه الأصغر أليكس بالقرار إلا بعدما حسم موقفه، بينما لم يعلم بقية أفراد عائلته بقرب اعتزاله إلا بعد تتويجه بلقبه العالمي العاشر في بورتيماو الأسبوع الماضي. أما إدارة دوكاتي، فأبلغها بقراره مساء الخميس، عقب وصوله إلى فالنسيا.

وقال ماركيز: "سبب اعتزالي؟ أعتقد أننا لا نحتاج أحيانًا إلى أسباب محددة. أحيانًا علينا أن نفهم الوضع كما هو. وكان الوضع هذا العام على الحدود القُصوى تمامًا".

وأضاف: "اتخذت قراري بعد جائزة موتيغي الكبرى. كان شقيقي أليكس الشخص الوحيد في العالم الذي يعرف بالأمر. واخترت إعلان اعتزالي اليوم لأنه كان السبيل الوحيد، والفرصة الوحيدة أمامي للقتال على لقب العالم هذا العام".

وتابع: "بالنسبة إليّ، كان الحديث عن الاعتزال يستنزف طاقتي. كنت قريبًا من شقيقي كما كنت دائمًا. قاتلت من أجل البطولة وفزت بها، لكن القرار كان قد اتُخذ بالفعل، سواء أنهيت الموسم بصورة جيدة، أي بالفوز باللقب، أو بصورة أقل جودة، أي من دون الفوز به".

وأردف: "يمكن للجميع أن يدركوا أنني أعاني كثيرًا بسبب ذراعي. بالطبع، كان لدي عقد مع دوكاتي، وأريد أن أتوجه إليهم بالشكر لأنهم تفهموا الوضع جيدًا. لكن عندما وقّعت العقد في مارس، كنت متفائلًا للغاية، ولم أكن أعلم أنني سأخضع لجراحة أخرى في كتفي الأيمن بعد جائزة لومان الكبرى، وأن معاناتي ستزداد، وأن ضعف ذراعي سيتفاقم أكثر فأكثر".

وأكمل: "بالطبع يمكنك العمل، وبالطبع يمكنك القتال، فأنا مقاتل. لكن هناك نقطة أخرى، وهي أنني بدأت أشعر بالخوف. ليس الخوف من الدراجات، ولا من السرعة، بل بسبب الإصابة التي لا تزال موجودة، رغم أنها لا تؤثر حاليًا على حياتي المهنية أو الشخصية. بعد جائزة إندونيسيا الكبرى، عانيت إلى جانب إصابة ذراعي من ازدواج الرؤية مجددًا، لكن ذلك استمر 48 ساعة فقط. وبعد جائزة لومان، عانيت من ازدواج الرؤية مرة أخرى، واستمر الأمر 12 ساعة فقط. ولحسن الحظ، تمكنت من التعافي جيدًا في المرتين".

واختتم قائلًا: "نحن بشر، وأحيانًا نقود هناك بأقصى طاقتنا، والشغف موجود، والأدرينالين حاضر، وأنا سريع وأشعر بأنني قادر على المنافسة، لكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل التوقف والتفكير في الأمر".

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

نصيحة من أحد أساطير الموتو جي بي

وكان ماركيز قد خضع لجراحة إضافية في منتصف موسم 2026، بعدما كشفت الفحوصات عن وجود برغي مرتخٍ داخل ذراعه، كان يلامس أحد الأعصاب ويؤثر على أدائه على الحلبة.

وظهر تحسن فوري في أداء الإسباني عند عودته إلى المنافسات في موجيلو، ليقدم عودة مذهلة خلال النصف الأوسط من الموسم، وينجح في تعويض فارق بلغ 102 نقطة، قبل أن يحسم اللقب قبل جولة واحدة من النهاية.

لكن ماركيز اختار عدم تقديم أي تحديثات بشأن حالته البدنية منذ منتصف الموسم، كما ركز بصورة أكبر على تعزيز قوته الذهنية من أجل التفوق على منافسيه.

وفي الوقت الذي ارتكب فيه دراجا أبريليا، خورخي مارتن وماركو بيزيتشي، أخطاء في مراحل حاسمة، أو واجها صعوبات بسبب الإصابات، واصل ماركيز تقليص الفارق معهما تدريجيًا، وتفوق عليهما في عدة حلبات كانت فيها دراجة "آر إس-جي بي" أسرع بوضوح من دراجة "جي بي26".

وكشف ماركيز أن محادثة أجراها مع أحد أساطير الموتو جي بي، لم يكشف عن هويته، ساعدته على استخراج أفضل ما لديه خلال المرحلة الحاسمة من الصراع على اللقب.

وقال ماركيز: "تلقيت رسالة من أحد أساطير الموتو جي بي. قال لي: أوعد جسدك بشيء، وسيمنحك جسدك شيئًا إضافيًا".

وأضاف: "أجرينا محادثة رائعة، وكان يدرك أنني أمر بوضع محدود للغاية. عندها وعدت جسدي بأن جائزة إندونيسيا ستكون المرة الأخيرة، وأن جزيرة فيليب ستكون المرة الأخيرة. وقد منحني ذلك دفعة إضافية من السرعة".

وتابع: "كنت جادًا للغاية أيام السبت، وكنت جادًا إلى حد كبير طوال عطلات نهاية الأسبوع، ليس لأنني كنت غاضبًا، بل لأنني كنت أعاني. كنت أعاني، لكن النتائج كانت تخفي وضعي الحقيقي".

وسينهي ماركيز مسيرته في الموتو جي بي برصيد 10 ألقاب عالمية، من بينها 8 ألقاب في الفئة العليا، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جياكومو أغوستيني.

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