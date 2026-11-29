موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

مارك ماركيز يخوض سباقه الوداعي في الموتو جي بي على متن دراجة دوكاتي ذهبية

جهّزت دوكاتي تصميمًا خاصًا باللون الذهبي لماركيز في سباقه الأخير في الموتو جي بي

جيرمان غارسيا كازانوفا خوسيه كارلوس دي سيليس

منشور: 29-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Ducati Corse

كشف مارك ماركيز عن تصميم خاص باللون الذهبي قبل سباقه الأخير كدراج في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، والذي سيخوضه في فالنسيا.

وسيضع الإسباني نهاية لمسيرته في الموتو جي بي خلال جائزة فالنسيا الكبرى، بعدما أعلن يوم الجمعة أن هذا سيكون سباقه الأخير في البطولة. واحتفاءً بهذه المناسبة، سيقود دراجة تحمل تصميمًا خاصًا يستحضر مسيرته في الموتو جي بي.

وجرى الكشف عن التصميم الخاص عند الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في حلبة ريكاردو تورمو، قبل التجارب الإحمائية بساعات قليلة من السباق الذي سيضع نهاية لمسيرة حافلة بالإنجازات.

وتم طلاء دراجة دوكاتي باللون الذهبي من أجل هذه الرقصة الأخيرة. وكانت الشركة الإيطالية قد خططت بالفعل لهذا التصميم خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب تتويج ماركيز باللقب في بورتيماو، لكنه اكتسب الآن أهمية إضافية.

ومن المتوقع أن يكون يوم الأحد عاطفيًا، إذ شكّل الكشف عن التصميم الخاص من دوكاتي بالفعل اللحظة الأولى التي حملت الكثير من المشاعر.

Foto de: Germán Garcia Casanova

ماركيز سيخوض السباق على دراجة دوكاتي الثانية بعد حادثة اشتعال الأولى

سيخوض ماركيز سباق فالنسيا يوم الأحد على دراجته الثانية، التي استخدمها أيضًا في السباق القصير يوم السبت، بعدما اشتعلت النيران في دراجته الأساسية قبل الانطلاقة.

وأدى خلل في أضواء الانطلاق إلى بقاء السائقين لفترة أطول من المعتاد وهم يرفعون دورات المحركات على المقطع المستقيم الرئيسي، ما تسبب في بدء تصاعد الدخان من دراجة ماركيز. وقفز بطل العالم عدة مرات عنها بعدما شعر بالحرارة، خصوصًا في المنطقة المحيطة بساقه، ما اضطره إلى الانتقال إلى الدراجة الاحتياطية. لكن الدراختين خضعتا الآن لتطبيق التصميم الخاص.

وتلقى ماركيز عقوبتين بالمرور عبر المسار الطويل، وهو ما حرمه من تحقيق نتيجة قوية بعدما كان ينافس على المركز الثاني، لينهي السباق في المركز 13.

وسيبدأ الآن سباق الأحد من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، سعيًا إلى إنهاء مسيرته بأفضل صورة ممكنة، بعدما حسم لقبه العالمي العاشر قبل أسبوع.

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Ducati Corse

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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