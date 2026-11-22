تقرير السباق

موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

مارك ماركيز يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2026 رغم فوز ماركو بيزيكي بسباق البرتغال المثير

سيطرت أبريليا على المراكز الثلاثة الأولى، لكن دراج دوكاتي ماركيز هو من خطف الأضواء في بورتيماو

راشيت ثوكرال

منشور: 22-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

حسم مارك ماركيز لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2026، بعدما أنهى جائزة البرتغال الكبرى في المركز الثامن بقيادة حذرة، في حين قاد ماركو بيزيكي فريق أبريليا لتحقيق المراكز الثلاثة الأولى.

وبعدما أهدر ماركيز فرصتين لحسم اللقب خلال جائزة قطر الكبرى وسباق البرتغال القصير في بورتيماو، لم يكن يحتاج يوم الأحد سوى إلى إنهاء السباق ضمن المراكز التسعة الأولى لضمان التتويج.

ورغم أن دراج دوكاتي تصدر السباق في اللفة الافتتاحية بعد انطلاقة سريعة، فإنه تراجع سريعًا في الترتيب، متبعًا نهجًا حذرًا بعد سقوطه المفاجئ خلال سباق يوم السبت.

وفي حين تمكن بيزيكي من التعافي بعد انطلاقة سيئة ليحقق فوزه الثاني في بورتيماو، مع إنهاء خورخي مارتن السباق خلفه مباشرة في المركز الثاني، لم يكن ذلك كافيًا لحرمان ماركيز من لقب بدا محسومًا منذ حادث مارتن في جزيرة فيليب الشهر الماضي.

وعبر ماركيز خط النهاية في المركز الثامن، ليحصد لقبه الثامن في الموتو جي بي، متجاوزًا منافسه السابق فالنتينو روسي، ومعادلًا رقم جياكومو أغوستيني باعتباره أكثر الدراجين نجاحًا في تاريخ الفئة الأولى.

ومع إضافة ألقابه في فئتي 125 سي سي و250 سي سي، أصبح رصيد ماركيز 10 ألقاب عالمية، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا عبر التاريخ، خلف أغوستيني صاحب 15 لقبًا وأنخيل نييتو صاحب 13 لقبًا.

ومع انطلاق السباق، قدم ماركيز انطلاقة رائعة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، متجاوزًا صاحب البول بوزيشن بيزيكي لانتزاع الصدارة. أما بيزيكي، فواصل التراجع خلال اللفة الأولى، ليصل إلى المركز الخامس، بينما انتزع راوول فرنانديز المركز الثاني.

وفي الوقت نفسه، بدأ مارتن التقدم من المركز السابع على شبكة الانطلاق، وصعد إلى المركز الرابع عند الانطلاقة، قبل أن يتجاوز بيزيكي، الذي كان يستعيد مراكزه، عند الكبح في بداية اللفة الثانية.

وهكذا، أصبحت ثلاث دراجات من أبريليا تطارد ماركيز متصدر السباق، الذي كان قد وسع الفارق في اللفة الأولى، بينما انشغل منافسوه بالتنافس فيما بينهم.

لكن دراج دوكاتي فقد سرعته فجأة مع بداية اللفة الثانية، ليتجاوزه فرنانديز ومارتن وبيزيكي تباعًا، وتفرض أبريليا سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى.

ومن بين الدراجين الثلاثة، بدا فرنانديز في البداية الأسرع على متن دراجة أبريليا، قبل أن يندفع بيزيكي إلى المقدمة، متجاوزًا مارتن وفرنانديز لانتزاع الصدارة في اللفة 15.

وفي المقابل، واصل ماركيز التراجع في الترتيب، بعدما خسر مراكز إضافية لصالح فابيو دي جانانتونيو وآي أوغورا وبراد بيندر خلال اللفات الـ15 التالية. وبذلك، وصل إلى المركز التاسع، وهو الحد الأدنى الذي كان يحتاج إليه لضمان حسم اللقب وإخراج المنافسين من دائرة الحسابات. وبما أن مارتن لم يكن متجهًا للفوز بالسباق، فقد كان المركز الرابع عشر كافيًا لماركيز لحسم الصراع على البطولة.

وبينما بدا أن أبريليا تناقش إصدار تعليمات للفريق لتنظيم النتيجة والإبقاء على مارتن ضمن المنافسة على اللقب، لم يُطلب من بيزيكي في نهاية المطاف تبديل مركزه، بعدما نجح في بناء فارق مريح بلغ ثلاث ثوانٍ.

ومضى بيزيكي لتحقيق الفوز بفارق مريح، ليحصد انتصاره الثالث في آخر أربعة سباقات، بينما عبر مارتن خط النهاية ثانيًا، بعدما تصدى لهجوم متأخر من فرنانديز.

وحل فابيو دي جانانتونيو، دراج فريق في آر46، رابعًا كأفضل دراج على متن دراجات دوكاتي، متقدمًا على دراجة أبريليا التابعة لفريق تراكهاوس بقيادة آي أوغورا، الذي كان قد بدأ السباق من المركز الخامس عشر.

وجاء فيرمين ألدغير سادسًا لصالح فريق غريزيني، بينما كان دراج فريق إل سي آر ديوغو موريرا في طريقه لإنهاء السباق سابعًا، قبل أن يسقط في اللفة قبل الأخيرة، ما منح بيندر فرصة التقدم.

وعبر ماركيز خط النهاية في المركز الثامن، ليعزز مكانته باعتباره أحد أعظم الدراجين في تاريخ سباقات الدراجات النارية، بعدما أكمل عودة مذهلة إثر الفترة الصعبة التي عاشها خلال الصيف، حين كان متأخرًا بفارق 102 نقطة عن بيزيكي، متصدر البطولة آنذاك.

وأكمل لوكا ماريني دراج هوندا، وإيكر ليكونا الذي حل بديلًا لفرانشيسكو بانيايا، المراكز العشرة الأولى.

وانضم موريرا إلى قائمة المنسحبين، إلى جانب بيدرو أكوستا وأليكس ماركيز ويوهان زاركو. وكان الأخيران طرفين في تصادم خلال اللفة الافتتاحية، ستتم مراجعته من قبل مراقبي السباق بعد نهاية المنافسات.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س النقاط 1

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 25

41:30.802

25 2

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 25

+3.845

41:34.647

3.845 20 3

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 25

+5.711

41:36.513

1.866 16 4

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 25

+8.828

41:39.630

3.117 13 5

آ. أوغورا فريق تراك هوس

79 25

+10.305

41:41.107

1.477 11 6

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 25

+14.107

41:44.909

3.802 10 7

ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

33 25

+17.465

41:48.267

3.358 9 8

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 25

+18.162

41:48.964

0.697 8 9

ل. ماريني فريق ريبسول هوندا

10 25

+18.599

41:49.401

0.437 7 10

إ. ليكونا فريق دوكاتي

27 25

+22.275

41:53.077

3.676 6 11

إ. باستيانيني تيك 3

23 25

+24.028

41:54.830

1.753 5 12

ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ

20 25

+25.059

41:55.861

1.031 4 13

ج. ميلر براماك ريسينغ

43 25

+25.746

41:56.548

0.687 3 14

أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ

42 25

+33.146

42:03.948

7.400 2 15

ف. موربيديلي فريق في آر46

21 25

+34.495

42:05.297

1.349 1 16

ب. إسبارغارو تيك 3

44 25

+34.724

42:05.526

0.229 17

ج. ديكسون فريق ريبسول هوندا

96 25

+34.951

42:05.753

0.227 18

ا. فيرنانديز براماك ريسينغ

47 25

+1'03.917

42:34.719

28.966 dnf

د. موريرا فريق إل سي آر

11 24

+1 اللفة

40:27.361

1 اللفة dnf

أ. ماركيز غريسيني موتو2

73 11

+14 عدد اللفات

19:01.105

13 عدد اللفات dnf

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 5

+20 عدد اللفات

9:05.450

6 عدد اللفات dnf

ي. زاركو فريق إل سي آر

5 0

+25 عدد اللفات

56.863

5 عدد اللفات

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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