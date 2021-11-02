مارك ماركيز يتغيّب عن جائزة ألغارف الكبرى بعد تعرضه لحادث في التدريبات

أصدرت هوندا البيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتُشير فيه إلى أنّ مارك تعرّض لحادث خلال حصّة تدريبات على الطرقات الوعرة وعانى من ارتجاج في المخّ السبت الماضي.

وفي ظلّ تواصل عدم تعافيه، نصحه الأطبّاء بالتخلّف عن عطلة نهاية هذا الأسبوع التي تُمثّل الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2021 في البرتغال.

وجاء في بيان هوندا المقتضب: "أثناء تحضيره لجائزة ألغارف الكبرى، سقط مارك ماركيز السبت الماضي ضمن حصّة التدريبات الاعتياديّة على الطرقات الوعرة وعانى من ارتجاج طفيف في رأسه".

وأضاف: "بعد بضعة أيّام من الراحهة وملاحظة عدم عودته للشعور بأنّه على ما يرام، تمّ تقييم حالة مارك من قبل الأطبّاء وأُجريت فحوصات طبيّة لتقييم حالته".

وأردف: "كإجراء وقائي فإنّ ماركيز لن يُشارك في عطلة نهاية هذا الأسبوع".

ولم تُشر هوندا إلى نيّتها تعويض ماركيز بدرّاج التجارب ستيفان برادل.

ويُعدّ ماركيز أفضل درّاجي هوندا في الترتيب العام حاليًا بتواجده في المركز السادس، وكانت لا تزال لديه فرصة للظفر بالمركز الثالث في ظلّ ابتعاده بـ 33 نقطة فقط عن جوان مير درّاج سوزوكي.

لكنّ غيابه هذا سيضع حدًا لتلك الآمال، لكنّه سيُكمل الموسم كأفضل درّاجي هوندا في جميع الأحوال هذا الموسم.