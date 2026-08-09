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مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"

أكد مارك ماركيز أن نتيجته المتواضعة في جائزة بريطانيا الكبرى كانت مسؤوليته بالكامل، مشددًا على أنه لم يمتلك السرعة الكافية للمنافسة في المقدمة.

منشور:
مارك ماركيز، دوكاتي

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

أكد مارك ماركيز أن النتيجة المخيبة التي حققها في جائزة بريطانيا الكبرى تعود إليه بالكامل، مشددًا على أنه ببساطة لم يمتلك السرعة اللازمة للمنافسة على المراكز الأولى.

وعانى دراج دوكاتي المصنعي من سباق صعب على حلبة سيلفرستون، إذ أنهى السباق في المركز السابع بعدما كان قد تقدم إلى المركز الثالث في اللفة الأولى.

ورغم أن دراجة دوكاتي لم تكن قادرة على مجاراة دراجات أبريليا طوال عطلة نهاية الأسبوع، فإن ماركيز عانى أيضًا مقارنة بزميليه على دراجات دوكاتي أليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو.

وفي البداية، عُزي تراجع مستواه إلى أداء الإطارات، بعدما خسر الإسباني الكثير من الوقت بسبب مشكلة في الإطار الخلفي خلال السباق القصير يوم السبت.

لكن ماركيز أوضح أنه لم يواجه أي مشكلة مماثلة يوم الأحد، مؤكدًا أن الإطار والدراجة عملا كما هو متوقع.

وعندما سُئل عن سبب عدم قدرته على تحقيق نتيجة أفضل في أول سباق موتو جي بي بعد العطلة الصيفية، أجاب باقتضاب: "أنا".

وأضاف: "الدراجة كانت تعمل بشكل جيد، والإطار كان يعمل بشكل جيد. الإطار كان يعمل بشكل أفضل لدى الجميع. والأمر الإيجابي أننا لم نعانِ من تراجع كبير في الأداء. كنت أدير اللفات الأولى بشكل جيد، ولم يكن هناك هبوط كبير".

وتابع: "الإطار كان جيدًا. وحتى في اللفات الأخيرة كان بالإمكان تسجيل أزمنة سريعة جدًا. لكنني اليوم لم أجد طريقة لأكون أفضل".

وأكمل: "المركز السابع كان نتيجة يمكن توقعها على الورق. والنتيجة المتفائلة كانت إنهاء السباق ضمن الخمسة الأوائل، لكننا لم نتمكن من إدارة الأمور بأفضل طريقة ممكنة".

وكان ماركيز قد أوضح في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع أن أسلوب قيادته لم يكن مناسبًا يومًا لطبيعة حلبة سيلفرستون، لكنه كان في السابق قادرًا على تعويض نقاط ضعفه من خلال التفوق في أجزاء أخرى من الحلبة، وهو ما لم يعد قادرًا على فعله أثناء تعافيه من إصابته الأخيرة في الكتف.

وعندما سُئل عما إذا كانت الإصابة أم أسلوب القيادة هو السبب الرئيسي، رفض ماركيز الخوض في التفاصيل، قائلًا: "هذا هو وضعي الحالي، وعليّ أن أتعامل معه".

لكنه اعترف بأنه يعاني في وتيرة السباق أكثر من اللفات السريعة في التصفيات، قائلًا: "كانت هذه المرة الأولى التي أتمكن فيها من القيادة بشكل جيد خلال لفات الهجوم على الزمن، لكن في المسافات الطويلة ما زال عليّ أن أتحسن، وسنرى ما سيحدث".

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: صور غيتي

لا مجال للذعر

كان ماركيز قد أعاد إشعال صراع البطولة قبل العطلة الصيفية، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أربعة سباقات ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

لكن عطلة نهاية الأسبوع المخيبة في سيلفرستون دفعته للتراجع إلى المركز الرابع، بفارق 40 نقطة عن المتصدر خورخي مارتن دراج أبريليا.

ورغم ذلك، أكد ماركيز أنه لا يرى أي سبب للذعر، مكررًا أن خسارة لقب 2026 لن تغير شيئًا في حياته.

حيث قال عندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق بعد هذا السباق: "لا، لأن الأمر يعتمد على هدفك. هدفي هو الاستمتاع بالقيادة، وليس فقط".

وأردف: "نعم، هدفي هو الفوز بالبطولة، لكن إذا لم يحدث ذلك فلن يغير شيئًا في حياتي المستقبلية. للسبب الذي ذكرته العام الماضي ويوم الخميس هنا، طموحي لم يتغير. وطريقتي في التعامل مع عطلات السباقات لم تتغير أيضًا، لكن دائمًا بواقعية ومن دون تسرع. أمس واجهت تلك المشكلة الكبيرة مع الإطار ولم أتعامل معها بالشكل المطلوب، لذلك أنهيت السباق في المركز التاسع. أما اليوم فشعرت بأنه لم يكن من الممكن مقارعة الآخرين، ولذلك لم أقاتل".

واختتم: "لقد قاتلت بما يكفي طوال مسيرتي. سأقاتل عندما أشعر أنني بحالة جيدة على الدراجة. أما إذا لم أشعر بذلك، فلن أجبر نفسي على الاستمرار".

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