موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

مارك ماركيز لا ينفي شائعات اعتزاله بطولة الموتو جي بي

هل سيضع ماركيز حدًا لمسيرته إذا أحرز لقبه العالمي العاشر؟ لقد منح الشائعات مزيدًا من الوقود يوم الخميس في البرتغال.

منشور: 20-11-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

فشل مارك ماركيز، المرشح الأوفر حظًا لإحراز لقب العالم لموسم 2026، بشكل لافت في تأكيد مشاركته ضمن شبكة انطلاق بطولة الموتو جي بي لموسم 2027.

وأشارت تقارير في بعض الأوساط إلى أن الإسباني قد يضع حدًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات إذا نجح بالفعل في حسم لقب هذا العام، وهو ما قد يحدث اعتبارًا من يوم السبت خلال السباق القصير لجائزة البرتغال الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وخاض ماركيز معركة مؤلمة خلال موسم هذا العام، واضطر إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد للتغلب على الإصابات التي لا تزال تلاحقه. ورغم امتلاكه عقدًا يضمن استمراره مع فريق دوكاتي المصنعي لموسمين إضافيين، فإن هذا الاتفاق أُبرم قبل عدة أشهر، عندما كانت حالته البدنية مختلفة.

وبينما ينبغي التعامل بحذر مع الشائعات في هذا الوقت من العام، حين لا تجد وسائل الإعلام الكثير لتفعله سوى انتظار تتويج ماركيز والاختبار المقبل في فالنسيا، فإن ردوده على الأسئلة الاستقصائية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس في بورتيماو كانت جديرة بالاهتمام.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للجمهور أن يكون واثقًا بنسبة 100 بالمئة من مشاركته على شبكة الانطلاق في موسم 2027، لم يقدم ماركيز تأكيدًا قاطعًا.

وردّ مارك، الذي سيبلغ 34 عامًا في فبراير/شباط: "في الوقت الحالي، أركز بالكامل على حسم هذه البطولة. هذا هو هدفي الرئيسي".

وأكمل: "بالطبع، لديّ عقد لعامين إضافيين مع دوكاتي، لكن هذا العام كان صعبًا للغاية من بعض النواحي، ومع ذلك، ما زلت سريعًا. لذلك، تتمثل الأولوية في حسم هذه البطولة، ثم محاولة العمل استعدادًا للعام المقبل".

وبعد ذلك بوقت قصير، سُئل ماركيز عما إذا كان لا يزال يستمتع بالقيادة كما كان يفعل في السابق. وتوقف قليلًا للتفكير قبل أن يقدم إجابة أخرى تدعو إلى التأمل.

وقال: "عندما تواجه الصعوبات، تقل متعتك. وعندما تشعر بالألم، تقل متعتك أيضًا. ومن الصحيح أن الأمور سارت بسهولة أكبر، على سبيل المثال، في العام الماضي. أما هذا العام، فقد عملت بطريقة مختلفة. بذلت جهدًا أكبر مما فعلت العام الماضي، لكن كان لديّ هدف واحد".

وأضاف: "عندما يكون لديك هدف حقيقي، فإن الجانب الذهني يغطي أحيانًا على بعض المشكلات في جوانب أخرى. في الوقت الحالي، أنا أفوز، ولذلك أستمتع، لكن بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال العام الماضي".

ثم طُلب من ماركيز تقييم دوافعه، بالنظر إلى أنه بدأ التسابق في سن مبكرة جدًا. ومرة أخرى، أخذ بعض الوقت للتفكير في إجابته، مستشهدًا باثنين من منافسيه السابقين والحاليين، إلى جانب حادثه المروّع في خيريز عام 2020.

وقال: "من الصحيح أنه إذا نظرت إلى الأمر، ستجد أن عمري 33 عامًا، وأن 18 عامًا من مسيرتي المهنية قضيتها في بطولة العالم، أي أكثر من نصف حياتي. لكن في النهاية، عندما يكون لديك شغف، فإنه يظل شغفًا. المسألة هي أنك تستطيع الاستمتاع بهذا الشغف بطرق مختلفة. وما زلت الآن أستمتع بهذا الشغف كدرّاج".

وأكمل: "لذلك، نعم، من الصحيح أنك إذا بدأت في سن أصغر، فستنهي مسيرتك في وقت أبكر، أو هكذا يُفترض. لكن لدينا، على سبيل المثال، فالنتينو [روسي]، الذي بدأ صغيرًا أيضًا، وأنهى مسيرته في سن 41 أو 40 عامًا، لا أتذكر بالضبط".

وفي الواقع، اعتزل روسي في سن 42 عامًا، بعدما خاض آخر سباق له في جائزة فالنسيا الكبرى عام 2021.

وتابع ماركيز: "لذلك، يعتمد الأمر على شخصيتك، ويعتمد كثيرًا على الإصابات التي يعاني منها جسمك، كما يعتمد على مسيرتك المهنية. أنا درّاج سارت أموره بشكل جيد حتى عام 2020. وبعد ذلك، تغيرت نظرتي إلى الرياضة كثيرًا".

ثم عقد مقارنة مع الرجل الجالس إلى جانبه، خورخي مارتن البالغ من العمر 28 عامًا. وكان من الممكن بالتأكيد تفسير هذه الملاحظة بأكثر من طريقة.

وقال: "على سبيل المثال، يعاني [خورخي] مارتن أيضًا من الكثير من الإصابات. لذلك، ربما عندما يبلغ 33 عامًا، سيقول: حسنًا، بدأت أشعر الآن بالكثير من الألم. حياة الرياضي قصيرة. لذلك، عليك تحقيق أقصى استفادة منها. وهذا ما أفعله. أحاول تحقيق أقصى استفادة من سنوات مسيرتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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