موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026

اضطر دراج دوكاتي إلى اعتماد نهج جديد بعد تعرضه للإصابة، ويعزو تتويجه الأخير إلى هذا التحول

ريتشارد آشر

منشور: 24-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

قال مارك ماركيز إن إحرازه لقبه العالمي العاشر تطلب جهدًا ذهنيًا أكبر من أي لقب آخر حققه خلال مسيرته.

ونجح ماركيز في تعويض فارق شاسع بلغ 102 نقطة، بعدما غاب عن بعض جولات بداية الموسم بسبب الإصابة، ليحسم اللقب خلال جائزة البرتغال الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وبسبب محدودية جاهزيته البدنية عقب خضوعه لجراحة في مايو، لم يكن مارك الأسرع في عدد من عطلات نهاية الأسبوع. لكن قدرته على الحد من الخسائر في الظروف غير الملائمة، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط عندما كانت لديه الأفضلية، كانتا العامل الحاسم.

وكان تجنب الأخطاء عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، وهو ما تطلب من الإسباني كبح غريزته التنافسية التي تدفعه دائمًا إلى السعي وراء الفوز. وكما أوضح ماركيز بعد السباق في بورتيماو، فقد كانت هذه مهارة ذهنية طورها على مدار موسم 2026.

وقال: "كما تعلمون، كان هذا اللقب الذي بذلت فيه أكبر جهد على المستوى الذهني، لأنه كان السبيل الوحيد لتحقيقه. لقد أدركت ذلك بالفعل خلال النصف الأول من الموسم، إذ لم تعد غرائزي تعمل بالطريقة المعتادة".

براد بيندر، كاي تي ام وماركو بيزيكي، أبريليا ومارك ماركيز، دوكاتي

وتابع: "أريد دائمًا الفوز. كما تعلمون، أنا مقاتل، لكنني لم أعد أشعر بأنني مضطر إلى الفوز مهما كلف الأمر. لأنه إذا امتلكت هذه العقلية خلال هذا الموسم، فسيكون الفوز باللقب مستحيلًا".

وأكمل: "هذه النسخة الجديدة من مارك ماركيز، بهذه العقلية المختلفة، منحتني فرصة إنهاء السباقات في المركز السابع أو الخامس وحصد النقاط. وبالطبع، عندما نصل إلى الحلبات المناسبة، يتعين عليك الفوز".

وتوسع ماركيز في شرح هذه الفكرة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ذلك، والمخصص للاحتفال بتتويجه. وعندما سُئل عما إذا كان هذا اللقب هو الذي تطلب منه إظهار أكبر قدر من الصمود وأقوى عقلية، وافق الإسباني على ذلك.

وقال: "نعم. ولهذا السبب قلت في المؤتمر الصحفي الذي سبق جائزة البرتغال يوم الخميس الماضي إن هذه هي أفضل نسخة من مارك. فأنا أعتقد أن الرياضي يصل إلى أفضل مستوياته عندما يتمكن من السيطرة على نفسه والتحكم في جانبه الذهني".

وأضاف: "هذا العام، ركزت فقط على تطوير قدراتي الذهنية، لأنني أدركت أن حالتي البدنية وصلت إلى مرحلة لم يعد بإمكاني تجاوزها".

وأردف: "وقلت لنفسي: حسنًا، تقبّل الأمر، وحاول التدرب بطريقة طبيعية، وواصل بالطبع العمل الإضافي مع أخصائي العلاج الطبيعي، لكن دون الخروج عن البرنامج المعتاد. ما الذي أحتاج إليه؟ الكبح، والتحكم في الدراجة، وهذا كل شيء. وأن أحاول الحفاظ على جاهزية بدنية جيدة جدًا. لكن الأهم كان فهم الحلبات والظروف التي يمكنني فيها المنافسة بقوة، وتلك التي لا يمكنني فيها ذلك. وكانت هذه هي النقطة الأساسية".

وقد نجح هذا النهج بصورة شبه مثالية بعد خضوعه للجراحة، إلى أن تعرض للسقوط خلال السباق القصير في البرتغال، وذلك قبل أن يصل إلى خط النهاية بقليل.

وقال ماركيز: "منذ عودتي، لم أتعرض لأي سقوط في السباقات القصيرة أو الرئيسية. لكن ذلك حدث بالأمس، وكان بمثابة تحذير كبير".

وأخذ ماركيز ذلك التحذير على محمل الجد يوم الأحد، وقاد دراجته بمزيد من الحذر ليحقق المركز الثامن، وهي نتيجة كانت كافية ليتوج بطلًا للعالم في الموتو جي بي لعام 2026.

اقرأ أيضًا:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق ماركو بيزيكي يعترف بارتكاب "أخطاء كثيرة جدًا" بعد خسارته المؤلمة للقب الموتو جي بي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ريتشارد آشر





مارتن: "سأضع اسمي على كأس الموتو جي بي مجددًا" وذلك بعد خسارته لقب 2026 لصالح ماركيز



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



مارتن: "سأضع اسمي على كأس الموتو جي بي مجددًا" وذلك بعد خسارته لقب 2026 لصالح ماركيز





مارك ماركيز بعد حسم اللقب بالمركز الثامن: فليذهب السباق إلى الجحيم!



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



مارك ماركيز بعد حسم اللقب بالمركز الثامن: فليذهب السباق إلى الجحيم!





موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال

المزيد من

مارك ماركيز





موتو جي بي: ماركيز يصنع التاريخ.. وروسي لا يزال يستعيد فصوله



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



6 س



موتو جي بي: ماركيز يصنع التاريخ.. وروسي لا يزال يستعيد فصوله





دراجو موتو جي بي ينحنون أمام عظمة مارك ماركيز.. والغالبية تعترف بأنه الأفضل في التاريخ



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



دراجو موتو جي بي ينحنون أمام عظمة مارك ماركيز.. والغالبية تعترف بأنه الأفضل في التاريخ





كيف جرى التحضير لاحتفال حسم الجدل حول هوية أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي؟



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



كيف جرى التحضير لاحتفال حسم الجدل حول هوية أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي؟

أحدث الأخبار





مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



6 دقيقة



مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026





خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



36 دقيقة



خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1





ماركو بيزيكي يعترف بارتكاب "أخطاء كثيرة جدًا" بعد خسارته المؤلمة للقب الموتو جي بي



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



3 س



ماركو بيزيكي يعترف بارتكاب "أخطاء كثيرة جدًا" بعد خسارته المؤلمة للقب الموتو جي بي





كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي



ثقافة



ثقافة 3 س



كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك