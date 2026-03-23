مارك ماركيز: خطئي في البرازيل جاء في منعطف كان فيه الأسفلت "يتفكك"
أوضح مارك ماركيز أن الخطأ الذي حرمه من منصة التتويج في جائزة البرازيل الكبرى جاء في نقطة كان فيها سطح الحلبة يتدهور.
مارك ماركيز، دوكاتي
قال بطل العالم في الموتو جي بي أن خطأه المتأخر في السباق حدث عند منعطف كان فيه "الأسفلت يتفكك"، مشيرًا إلى مشاكل واضحة في سطح حلبة غويانيا.
تم تقليص سباق الأحد بثماني لفات بسبب ما وصفته البطولة بـ"تدهور الحلبة". ورغم عدم تقديم توضيح رسمي من البطولة أو الاتحاد الدولي، أشارت ميشلان إلى أن "سطح الحلبة كان يتكسر ويتدهور" عند المنعطفين 11 و12.
وجاء قرار تقليص السباق من 31 إلى 23 لفة قبل خمس دقائق فقط من انطلاق لفة التحمية، ما لم يمنح الدراجين أية فرصة لتغيير الإطارات أو تعديل كمية الوقود وفق الجدول الجديد.
وقضى مارك ماركيز دراج دوكاتي، الفائز بالسباق القصير، معظم السباق في صراع مع فابيو دي جيانانتونيو على المركز الثالث، بعد أن ابتعد ثنائي أبريليا ماركو بيزيكي وخورخي مارتن في الصدارة.
وبدا أن الدراج الإسباني حسم المركز الثالث عندما تجاوز منافسه في فريق في.آر46 بمناورة جريئة ونظيفة عند المنعطف السابع قبل خمس لفات من النهاية.
لكن في اللفة التالية، تعرض بطل العالم سبع مرات لموقف خطير عند المنعطفين 11 و12، ما سمح لدي جيانانتونيو باستعادة المركز وخطف آخر مراكز منصة التتويج.
وبعد إنهائه السباق في المركز الرابع، أوضح ماركيز أنه كاد يتعرض لحادث في المنعطف الأيمن الحاد حيث كان سطح الحلبة يتدهور نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع.
حيث قال: "كان من الممكن الصعود إلى منصة التتويج اليوم، لكنني ارتكبت خطأ في ذلك المنعطف حيث كان الأسفلت يتفكك".
وأضاف: "كدت أفقد السيطرة على العجلة الأمامية لأنني ضغطت أكثر من اللازم. لكن بخلاف ذلك، كان أسبوعًا مقبولًا من ناحية الأداء".
وشهدت عودة الموتو جي بي إلى البرازيل بعد غياب أكثر من عقدين عدة مشاكل تتعلق بالحلبة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غمر أجزاء من المسار بالمياه في بداية الأسبوع، كما تأخر السباق القصير يوم السبت عدة مرات بسبب إصلاح حفرة كبيرة ظهرت على خط البداية/النهاية.
ورغم المخاوف المتعلقة بالسلامة، أكد ماركيز أن الظروف يوم الأحد كانت لا تزال قابلة للتعامل.
فقال: "في النهاية، كانت الظروف مقبولة للاستمرار. صحيح أنه إذا مررت بتلك النقطة على خط التسابق، كانت زلقة جدًا. في تلك اللفة، لمست تلك النقطة قليلًا، وفقدت تماسك المقدمة ثم ذهبت إلى الحافة".
وتابع: "لذلك قررت عند الحافة ألا أميل كثيرًا، وكنت أعلم أن ديجيا قريب وسيتجاوزني. لكن كان من الأفضل إنهاء السباق في المركز الرابع بدلًا من التعرض لحادث".
وفي مقابلة مع شبكة DAZN الإسبانية، أعرب ماركيز عن قلقه بشأن مستقبل الحلبة، قائلًا: "أحد الأمور التي تقلقنا هو ما سيحدث العام المقبل. طوال عطلة نهاية الأسبوع، كانت المطبات تزداد سوءًا. في المكان الذي بدأ فيه الأسفلت بالتقشر اليوم، كان هناك مزيد من الحصى مع كل لفة. وهناك فقدت منصة التتويج".
ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق
موتو جي بي: مارك ماركيز يغيب عن بقية موسم 2025
ما الذي يعنيه لقب "موتو جي بي" في 2025 بالنسبة إلى مارك ماركيز
موتو جي بي: بانيايا يهيمن على السباق القصير في اليابان وماركيز يقترب من اللقب
موتو جي بي: فرانشيسكو بانيايا يعود بقوة ويحرز البول بوزيشن وماركيز ثالثًا في اليابان
مارك ماركيز: "شعلة بداخلي" قادتني من سقوط السباق القصير إلى الفوز بجائزة سان مارينو الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط
