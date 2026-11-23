موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

مارك ماركيز بعد حسم اللقب بالمركز الثامن: فليذهب السباق إلى الجحيم!

بالنسبة إلى ماركيز، كان سباق جائزة البرتغال الكبرى يتمحور حول حسم اللقب، ولا شيء آخر.

ريتشارد آشر

منشور: 23-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي، راوول فيرنانديز، تراكهاوس ريسينغ

الصورة من قبل: ميغيل ليموس

أكد مارك ماركيز، المتوج حديثًا بلقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لعام 2026، أنه لم يكن يكترث إطلاقًا بالفوز بسباق جائزة البرتغال الكبرى يوم الأحد، وإن كان قد عبّر عن ذلك بألفاظ أكثر حدة.

وخاض الإسباني سباقًا حذرًا أنهاه في المركز الثامن، ما كان كافيًا لتحقيق الهدف الوحيد الذي وضعه لنفسه يوم الأحد في بورتيماو: الفوز بلقبه العالمي العاشر في سباقات الدراجات النارية.

وزاد من صعوبة التحدي الذهني تذكّره للخطأ الذي ارتكبه في المراحل الأخيرة من السباق القصير قبل يوم واحد، رغم أنه كان يقود حينها بحذر مماثل.

وقال ضاحكًا بعد وقت قصير من إنجاز مهمته: "ما حدث بالأمس كان تحذيرًا كبيرًا، ولذلك قلت اليوم: فليذهب السباق إلى الجحيم".

وأضاف: "لم أكن أهتم بالنتيجة. أردت فقط حسم البطولة".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب السباق، تحدث ماركيز بمزيد من التفصيل عن التوتر الذي رافقه أثناء القيادة، بينما كان يبذل جهدًا أكبر من المعتاد لتجنب الوقوع في المشاكل.

حيث قال: "بعد خطأ الأمس، كان الوقت قد حان اليوم لنسيان السباق والتركيز على إنهائه".

ومضى ماركيز موضحًا أن تنفيذ ذلك كان أصعب مما يبدو، بالنظر إلى الحسابات المختلفة اللازمة لحسم البطولة، فضلًا عن حقيقة أنه كان يمتلك معلومات أقل من الجمهور الذي يتابع السباق حول العالم.

وبالنسبة إلى ماركيز، كان الكثير يعتمد على مركزين دراجي فريق أبريليا المصنعي، ماركو بيزيكي وخورخي مارتن.

فقد كانا يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي خلال المراحل الأخيرة، لكنهما كانا متقدمين بفارق كبير إلى درجة أن دراج دوكاتي لم يكن يستطيع رؤية ما يحدث بينهما.

وبما أن مارتن كان أقرب منافسي ماركيز في ترتيب النقاط، فإن تقدمه إلى الصدارة كان سيزيد من حدة التوتر.

مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وأوضح ماركيز أن الحلّ تمثل في محاولة إلقاء نظرة على معركة الصدارة عبر شاشات التلفزيون العملاقة المنتشرة حول الحلبة.

وقال: "في إحدى المراحل، كنت في المركز التاسع بالقرب من براد بيندر. رأيت أن خورخي كان ثانيًا، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كان قريبًا من بيزيكي. واعتقدت أنه إذا فاز خورخي، فسأحتاج إلى إنهاء السباق في المركز الثامن".

وأضاف: "لهذا السبب كنت أحاول النظر إلى الشاشات. ثم رأيت على إحدى الشاشات أن بيزيكي يمتلك فارقًا مريحًا، وعندها شعرت بالارتياح. لكن لو لم يكن الأمر كذلك، ولو كان خورخي قريبًا من بيزيكي، لكنت هاجمت بيندر بالتأكيد!".

وفي الواقع، كان المركز التاسع سيكون كافيًا لماركيز لحسم اللقب في جميع الأحوال. لكن إجراء الحسابات الرياضية داخل الخوذة شكّل تحديًا آخر غير مألوف خلال ذلك اليوم، تمامًا مثل محاولته مقاومة غرائزه والقيادة "ببطء".

وقال: "اليوم، على سبيل المثال، أدركت مدى أهمية الدراج. الدراجة لم تكن تعمل بالشكل المطلوب، لكنها الدراجة نفسها التي قدتها بالأمس!".

واختتم قائلًا: "ببساطة، لم أكن أكبح في المكان الصحيح. ولم أكن أجعل الدراجة تنزلق في المكان الصحيح. وكنت أفتح دواسة الوقود مبكرًا أكثر من اللازم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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