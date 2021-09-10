ماركيز يُهيمن على التجارب الحرّة الأولى في أراغون في ظلّ عودة فينياليس

مثلما كان متوقّعًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، فقد تمتّع مارك ماركيز بأداء جيّد بالنظر إلى أنّ حلبة أراغون تسير عكس عقارب الساعة ولا تفرض الكثير من الإجهاد على كتفه الأيمن.

وحقّق الإسباني 1:49.171 دقيقة مع منتصف الحصّة على متن درّاجة هوندا وتقدّم بعُشرين من الثانية على جوان مير في تلك المرحلة.

وتعرّض فالنتينو روسي لحادث مع بقاء 13 دقيقة عند المنعطف الخامس بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ.

وفي حين أنّ ماركيز كان قريبًا من تحسين زمنه في مناسبتين إضافيّتين، فإنّه ألغاهما بسبب بعض الأخطاء في الكبح.

وعاد الإسباني ليُحلّق ضمن محاولته الأخيرة مُسجّلًا 1:48.048 دقيقة بلفّة جذبت جميع الأنظار.

ولم يتمكّن أيٌ من البقيّة من مجاراة درّاج هوندا، حيث كان مير أقرب ملاحقيه على بُعد 0.971 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي، في حين قدّم أليكس ماركيز وتيرة جيّدة ليظفر بالمركز الرابع.

وواصل أليكس إسبارغارو أداء أبريليا المتنامي في الأسابيع الأخيرة ليحلّ سادسًا أمام يوهان زاركو.

في المقابل وبعد توقّعاته بعدم معاناته بشكلٍ كبيرٍ مثلما حدث العام الماضي، اكتفى متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو بالمركز الثامن على متن درّاجة ياماها.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي تاسعًا، في حين أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل ضامنًا تواجد جميع درّاجات هوندا الأربعة ضمن العشرة الأوائل.

وسجّل فينياليس مشاركته الرسميّة الأولى على متن درّاجة أبريليا وذلك على إثر مغادرته لياماها.

وبالنظر إلى أنّ تغيير الدرّاجة يتطلّب الكثير من ملاءمة أسلوب القيادة والوقت للتعوّد عليها، فقد اكتفى الإسباني بالمركز الـ 19 بفارق أكثر من ثانيتين عن الصدارة.

نتيجة الحصّة: