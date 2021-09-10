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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب

ماركيز يُهيمن على التجارب الحرّة الأولى في أراغون في ظلّ عودة فينياليس

سيطر مارك ماركيز درّاج هوندا على التجارب الحرّة الأولى لجائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي سجّل فيه مواطنه مافيريك فينياليس بدايته الرسميّة مع أبريليا صباح اليوم الجمعة.

ماركيز يُهيمن على التجارب الحرّة الأولى في أراغون في ظلّ عودة فينياليس

مثلما كان متوقّعًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، فقد تمتّع مارك ماركيز بأداء جيّد بالنظر إلى أنّ حلبة أراغون تسير عكس عقارب الساعة ولا تفرض الكثير من الإجهاد على كتفه الأيمن.

وحقّق الإسباني 1:49.171 دقيقة مع منتصف الحصّة على متن درّاجة هوندا وتقدّم بعُشرين من الثانية على جوان مير في تلك المرحلة.

وتعرّض فالنتينو روسي لحادث مع بقاء 13 دقيقة عند المنعطف الخامس بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ.

وفي حين أنّ ماركيز كان قريبًا من تحسين زمنه في مناسبتين إضافيّتين، فإنّه ألغاهما بسبب بعض الأخطاء في الكبح.

وعاد الإسباني ليُحلّق ضمن محاولته الأخيرة مُسجّلًا 1:48.048 دقيقة بلفّة جذبت جميع الأنظار.

ولم يتمكّن أيٌ من البقيّة من مجاراة درّاج هوندا، حيث كان مير أقرب ملاحقيه على بُعد 0.971 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي، في حين قدّم أليكس ماركيز وتيرة جيّدة ليظفر بالمركز الرابع.

وواصل أليكس إسبارغارو أداء أبريليا المتنامي في الأسابيع الأخيرة ليحلّ سادسًا أمام يوهان زاركو.

في المقابل وبعد توقّعاته بعدم معاناته بشكلٍ كبيرٍ مثلما حدث العام الماضي، اكتفى متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو بالمركز الثامن على متن درّاجة ياماها.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي تاسعًا، في حين أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل ضامنًا تواجد جميع درّاجات هوندا الأربعة ضمن العشرة الأوائل.

وسجّل فينياليس مشاركته الرسميّة الأولى على متن درّاجة أبريليا وذلك على إثر مغادرته لياماها.

وبالنظر إلى أنّ تغيير الدرّاجة يتطلّب الكثير من ملاءمة أسلوب القيادة والوقت للتعوّد عليها، فقد اكتفى الإسباني بالمركز الـ 19 بفارق أكثر من ثانيتين عن الصدارة.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:48.048     169.191
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:49.019 0.971 0.971 167.684
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:49.193 1.145 0.174 167.417
4 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:49.206 1.158 0.013 167.397
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:49.262 1.214 0.056 167.311
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:49.313 1.265 0.051 167.233
7 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:49.372 1.324 0.059 167.143
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 19 1:49.451 1.403 0.079 167.022
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:49.459 1.411 0.008 167.010
10 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:49.589 1.541 0.130 166.812
11 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:49.652 1.604 0.063 166.716
12 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 17 1:49.670 1.622 0.018 166.689
13 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 18 1:49.741 1.693 0.071 166.581
14 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:49.784 1.736 0.043 166.516
15 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:49.936 1.888 0.152 166.285
16 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 13 1:49.942 1.894 0.006 166.276
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:49.947 1.899 0.005 166.269
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:49.964 1.916 0.017 166.243
19 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 21 1:50.187 2.139 0.223 165.907
20 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 12 1:50.299 2.251 0.112 165.738
21 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:50.353 2.305 0.054 165.657
22 96 United Kingdom جاك ديكسون ياماها 20 1:51.188 3.140 0.835 164.413
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كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020

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