ماركيز يهدي فوزه في أراغون إلى دائرته المقرّبة

أهدى ماركيز فوزه إلى أولئك الذين ساعدوه طوال الفترة الأحلك في مسيرته في الموتو جي بي والتي فكّر فيها في الاعتزال وذلك على إثر سيطرته على مجريات جائزة أراغون الكبرى.

احتفل درّاج غريسيني بفوزه الأوّل منذ أكثر من 1000 يوم بشكلٍ باهرٍ عند عبوره خطّ النهاية.

يأتي ذلك بعد أن عرفت مسيرته منعرجًا خطيرًا نحو الأسوأ في 2020 عندما تعرّض لحادثٍ قوي خضع على إثره لأربع عمليّات جراحيّة على يده اليمنى.

كما تعرّض لعددٍ كبيرٍ من الحوادث عالية السرعة منذ عودته، بما في ذلك حادثه القويّ في إندونيسيا 2022.

وإلى جانب الحوادث، فقد عانى الإسباني من انفصال الشبكيّة ومشاكل الرؤية المزدوجة.

ومع الآلام الجسديّة وإعادة التأهيل، جاء تراجع تنافسيّة هوندا ليُجبره على إنهاء عقده قبل عامٍ من نهايته الفعليّة، واختار الإقدام على الانتقال للقيادة لصالح فريقٍ رديف.

وتمكّن ماركيز من إعادة بناء نفسه وإعادة اكتشاف أدائه على متن درّاجة تنافسيّة، وبلغ كلّ ذلك ذروته عبر تحقيقه لهذا الفوز العاطفي في أراغون، والذي جاء أمامه والدته ووالده.

وقال: "أوّل ما فكّرت فيه كان جميع من ساعدوني خلال أصعب الفترات، لأنّني وحيدٌ هناك على الحلبة، لكن هناك فريق رائعٌ يقف ورائي".

وأضاف: "بعض الأشخاص الرائعين، عائلة رائعة جدًا، صديقة رائعة جدًا، شقيق، وكلّ أولئك الذين ساعدوني يومًا بعد يوم".

وأكمل: "كنت أفكّر في إيقاف مسيرتي أو المواصلة قبل عامٍ من الآن. سأعتزل يومًا. لكن عندما أعتزل، فلن تكون لديّ نقاط استفهام حول ما كان ليكون".

وأردف: "سأبذل كلّ ما يُمكنني لجعلها مسيرة طويلة وتنافسيّة. وأشكر فريق غريسيني على منحي هذه الفرصة وسأحاول الاستمتاع بها. حاولت استغلال هذه الفرصة كدرّاج ناشئ، وحاولت العمل أكثر من أيّ وقتٍ مضى".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ جدًا بعد أربعة أعوام طويلة للعودة إلى قمّة منصّة التتويج".