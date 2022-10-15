ماركيز مستعد "للتضحية" بنتيجة سباق أستراليا من أجل المساعدة في تطوير درّاجة 2023

تمحورت عودة بطل العالم ستّ مرّات للمنافسات إثر عمليّته الرابعة حول تحضير نفسه لموسم 2023 إلى جانب توجيه عمليّة تطوير درّاجة هوندا للعام المقبل.

وبعد اختباره العديد من التحديثات منذ تجارب ميزانو، شرع ماركيز في استخدام حزمة انسيابيّة جديدة اليوم الجمعة في فيليب آيلاند.

وبالنظر إلى أنّ وجهة الحلبة التي تسير عكس عقارب الساعة وطبيعتها المنسابة، تمّ ترشيح الإسباني لتحقيق نتيجة جيّدة نهاية هذا الأسبوع.

لكنّه قال أنّه "لا يسعى وراء نتيجة قويّة في الوقت الحاضر"، وأنّه كان سعيدًا بالتضحية بتحضيراته يوم الجمعة من أجل اختبار تحديثات هوندا.

وقال الإسباني: "بالطبع تضحي قليلًا. على سبيل المثال عندما خرجت إلى الحلبة على الإطار الأمامي القاسي بعد الظهر، فذلك لأنّني انطلقت مباشرة على إطار ميديوم في الصباح، لأنّني علمت أنّه الإطار الأفضل لاختبار المكوّنات الانسيابيّة".

وأردف: "لكن بالنظر إلى قدر الإطارات المتاحة لعطلة نهاية الأسبوع، فلهذا السبب اخترت إطار هارد لاحقًا وبالطبع أثّر ذلك على إعداداتي قليلًا".

وأكمل: "لكنّنا الآن في نقطة لا نسعى فيها وراء أفضل نتيجة في عطلة نهاية الأسبوع. بالطبع سأبذل كلّ ما في وسعي غدًا ويوم الأحد، لكنّنا نحتاج لفهم ما نحتاجه للمستقبل عبر هذه الاختبارات".