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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير السباق

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

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ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
من قبل:
17-11-2019

أكمل مارك ماركيز موسم 2019 من بطولة الموتو جي بي بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيقه الفوز في الجولة الختاميّة في فالنسيا، في الوقت الذي تعرّض فيه يوهان زاركو لحادث خطير غير متوقّع.

أتمّ الإسباني أكثر مواسمه نجاحًا على صعيد النتائج وثبات الأداء بعد أن تواجد في المركزين الأوّل والثاني في 18 جولة أصل 19 هذا الموسم، وكان ليضمن العلامة الكاملة لولا سقوطه في أوستن.

وفي حين أنّ ماركيز تراجع إلى الخلف قليلًا عند الانطلاقة، إلّا أنّه تمكّن سريعًا من التقدّم وتجاوز فابيو كوارتارارو وتحقيق فوزه الـ 12 هذا الموسم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات له في موسمٍ من مواسم الموتو جي بي بعد الـ 13 التي حققها في 2014.

كما كان هذا الموسم الأكثر نجاحًا في تاريخ الموتو جي بي بأكملها بنسبة لأيّ درّاج.

وذهب المركز الثاني إلى كوارتارارو، بينما أتمّ ميلر مراكز منصّة التتويج بعد أن صدّ هجمات أندريا دوفيزيوزو المبكّرة.

بدوره صمد دوفيزيوزو أمام ضغط أليكس رينز في اللفّات الأخيرة ليحلّ رابعًا. وأدّى سقوط دانيلو بيتروشي إلى حرمان فريق دوكاتي من لقب بطولة الفرق وضمانه من قبل ريبسول هوندا.

وذهب المركز السادس إلى مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها، بينما حلّ جوان مير سابعًا.

وفصلت فجوة كبيرة بين الإسباني وفالنتينو روسي التالي، بينما أكمل الشقيقان أليكس وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ كوارتارارو على المركز الأوّل، بينما تراجع ماركيز إلى المركز الخامس مع نهاية اللفّة الأولى خلف كلٍ من ميلر، ودوفيزيوزو ورينز.

لكنّ الإسباني عاد للقفز مباشرة إلى المركز الثالث عند المنعطف الأوّل من اللفّة الثانية متجاوزًا دوفيزيوزو ورينز دفعة واحدة.

ولم يضع بطل هذا الموسم الكثير من الوقت وأقدم على محاولة جريئة لتجاوز ميلر عندما حشر نفسه على الخطّ الداخلي من المنعطف الأخير ليستعيد المركز الثاني بنهاية اللفّة الثانية.

واقترب ماركيز في غضون اللفّتين التاليتين من كوارتارارو في ظلّ ابتعادهما عن بقيّة منافسيهما.

وتحيّن ماركيز الفرصة وانتظر حتّى اللفّة السابعة قبل أن ينتزع الصدارة من كوارتارارو بعد أن عبرا عدّة منعطفات جنبًا إلى جنب.

وفي حين أنّ الوضع هدأ قليلًا بالنسبة لمعركة الصدارة، فإنّ الحوادث بدأت بالتتابع آنذاك، حيث سقط كال كراتشلو في مرحلة أولى، قبل أن تقع حادثة دراميّة تمثّلت في سقوط يوهان زاركو في مرحلة أولى، وأثناء سيره على الحصى للخروج عن المسار، فقد إيكر ليكونا السيطرة على درّاجته عند ذات المنطقة وتوجّهت درّاجته المنزلقة على الحصى نحو زاركو وضربته بقوّة في قدميه وتسبّبت في تطييره في الهواء.

وأعلنت إدارة السباق نقل الفرنسي إلى المركز الطبيّ للخضوع للفحوصات في ظلّ إمكانيّة تعرّضه لكسور.

وتلاهم إثر ذلك سقوط دانيلو بيتروشي بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته فجأة عند دخوله المنعطف السادس.

وتواصلت الحوادث وكان فرانكو موربيديللي الضحيّة التالية، ليبقى بذلك 16 درّاجًا فقط في السباق.

وبقي الترتيب ثابتًا إلى حين عبور الجميع خطّ النهاية وإسدال الستارة على موسم 2019.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27  
2   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 1.026
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 2.409
4   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 27 3.326
5   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 3.508
6   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 27 8.829
7   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 10.622
8   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 22.992
9   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 32.704
10   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 27 32.973
11   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 27 42.795
12   82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 27 45.732
13   99 Spain خورخي لورينزو هوندا 27 51.044
14   17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 27 1:04.871
15   55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 27 1:16.487
  انسحب 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 26  
  انسحب 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18  
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 13  
  انسحب 5 France يوهان زاركو هوندا 13  
  انسحب 27 إيكر ليكونا كاي تي ام 13  
  انسحب 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 10  
  انسحب 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 8  
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ١٦ نوفمبر
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09:55
التجارب الحرة الرابعة
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السبت ١٦ نوفمبر
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القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
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14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
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