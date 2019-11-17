ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

أتمّ الإسباني أكثر مواسمه نجاحًا على صعيد النتائج وثبات الأداء بعد أن تواجد في المركزين الأوّل والثاني في 18 جولة أصل 19 هذا الموسم، وكان ليضمن العلامة الكاملة لولا سقوطه في أوستن.

وفي حين أنّ ماركيز تراجع إلى الخلف قليلًا عند الانطلاقة، إلّا أنّه تمكّن سريعًا من التقدّم وتجاوز فابيو كوارتارارو وتحقيق فوزه الـ 12 هذا الموسم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات له في موسمٍ من مواسم الموتو جي بي بعد الـ 13 التي حققها في 2014.

كما كان هذا الموسم الأكثر نجاحًا في تاريخ الموتو جي بي بأكملها بنسبة لأيّ درّاج.

وذهب المركز الثاني إلى كوارتارارو، بينما أتمّ ميلر مراكز منصّة التتويج بعد أن صدّ هجمات أندريا دوفيزيوزو المبكّرة.

بدوره صمد دوفيزيوزو أمام ضغط أليكس رينز في اللفّات الأخيرة ليحلّ رابعًا. وأدّى سقوط دانيلو بيتروشي إلى حرمان فريق دوكاتي من لقب بطولة الفرق وضمانه من قبل ريبسول هوندا.

وذهب المركز السادس إلى مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها، بينما حلّ جوان مير سابعًا.

وفصلت فجوة كبيرة بين الإسباني وفالنتينو روسي التالي، بينما أكمل الشقيقان أليكس وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ كوارتارارو على المركز الأوّل، بينما تراجع ماركيز إلى المركز الخامس مع نهاية اللفّة الأولى خلف كلٍ من ميلر، ودوفيزيوزو ورينز.

لكنّ الإسباني عاد للقفز مباشرة إلى المركز الثالث عند المنعطف الأوّل من اللفّة الثانية متجاوزًا دوفيزيوزو ورينز دفعة واحدة.

ولم يضع بطل هذا الموسم الكثير من الوقت وأقدم على محاولة جريئة لتجاوز ميلر عندما حشر نفسه على الخطّ الداخلي من المنعطف الأخير ليستعيد المركز الثاني بنهاية اللفّة الثانية.

واقترب ماركيز في غضون اللفّتين التاليتين من كوارتارارو في ظلّ ابتعادهما عن بقيّة منافسيهما.

وتحيّن ماركيز الفرصة وانتظر حتّى اللفّة السابعة قبل أن ينتزع الصدارة من كوارتارارو بعد أن عبرا عدّة منعطفات جنبًا إلى جنب.

وفي حين أنّ الوضع هدأ قليلًا بالنسبة لمعركة الصدارة، فإنّ الحوادث بدأت بالتتابع آنذاك، حيث سقط كال كراتشلو في مرحلة أولى، قبل أن تقع حادثة دراميّة تمثّلت في سقوط يوهان زاركو في مرحلة أولى، وأثناء سيره على الحصى للخروج عن المسار، فقد إيكر ليكونا السيطرة على درّاجته عند ذات المنطقة وتوجّهت درّاجته المنزلقة على الحصى نحو زاركو وضربته بقوّة في قدميه وتسبّبت في تطييره في الهواء.

وأعلنت إدارة السباق نقل الفرنسي إلى المركز الطبيّ للخضوع للفحوصات في ظلّ إمكانيّة تعرّضه لكسور.

وتلاهم إثر ذلك سقوط دانيلو بيتروشي بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته فجأة عند دخوله المنعطف السادس.

وتواصلت الحوادث وكان فرانكو موربيديللي الضحيّة التالية، ليبقى بذلك 16 درّاجًا فقط في السباق.

وبقي الترتيب ثابتًا إلى حين عبور الجميع خطّ النهاية وإسدال الستارة على موسم 2019.

نتيجة السباق: