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موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي

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ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي
06-05-2020

قال مارك ماركيز حامل لقب بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" أنّ هوندا ضلّت طريقها خلال التجارب الشتويّة لأنّها كانت "مقتنعة" بأنّ المشكلة الحقيقيّة كانت في كتفه المُصاب.

اضطرّ ماركيز للخضوع لعمليّة جراحيّة في كتفه الأيمن المخلوع جزئيًا الناتج عن حادثه العنيف في تصفيات جائزة ماليزيا الكبرى، وهي إصابة تفاقمت أكثر في تجارب خيريز في نوفمبر.

ودخل الإسباني التجارب الشتويّة بلياقة قدّرها بين "60 و70 بالمئة" وعانى في ماليزيا وقطر على متن درّاجة هوندا بخصائص 2020.

وتذمّر هو وكال كراتشلو درّاج فريق "ال.سي.آر" من أنّ الدرّاجة الجديدة أكثر صعوبة من سابقتها من ناحية الانعطاف، ولم يتمّ التفطّن إلى أنّ المشكلة تكمن في حزمة التحديثات الانسيابيّة إلّا خلال اليوم الأخير من تجارب قطر.

لكن بحديثه إلى قناة سكاي سبورتس، قال ماركيز أنّ المشكلة الكبرى تمثّلت في ربط هوندا لردود فعله السلبيّة حول الدرّاجة بإصابة كتفه.

وقال ماركيز الذي مدّد عقده مع هوندا لأربع سنوات: "تتحسّن حالة كتفي، كنت أعاني من إصابة خلال العمليّة وفترة إعادة التأهيل، كانت العضلات المحيطة بكتفي مضرّرة".

وأضاف: "لكنّني تمكّنت من قيادة درّاجة الموتوكروس مجدّدًا خلال الأيّام القليلة التي سبقت أزمة كورونا، وبدأت أشعر بحالٍ أفضل".

وأكمل: "ضللنا طريقنا في البداية في ماليزيا. ضللنا لأنّنا كنّا مقتنعين بأنّ المشكلة كانت في كتفي".

وأردف: "كلّ تعليق أدليت به، مثل أنّني شعرت بأنّ الدرّاجة ثقيلة عند الانعطاف، تأثّر بكتفي".

وواصل شرحه بالقول: "توجّهنا إلى قطر إثر ذلك وكانت حالتي أفضل، لكنّ المشاكل بقيت على حالها. اختبرنا بعض القطع من درّاجة 2019، وحلّلنا الوضع من أجل حلّ المشاكل ووجدنا الدرب الصحيح في اليوم الأخير".

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واعتقد الكثيرون بأنّه في ظلّ تواصل تعافي ماركيز من إصابته وتأخّر أداء الدرّاجة، فإنّه كان ليُعاني في الجولة الافتتاحيّة من الموسم، قبل أن يتمّ إلغاؤها إثر ذلك.

لكنّ ألبيرتو بويغ مدير الفريق استبعد ذلك، زاعمًا بأنّ ماركيز كان ليُقاتل بشراسة من أجل التواجد في مقدّمة الترتيب.

وتأخّرت انطلاقة موسم 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19". ومن المرجّح أن يتركّز الموسم في القارة الاوروبيّة عند استئناف الموسم.

وبالتعليق على الموسم الأقصر، قال ماركيز: "سيكون من الصعب إكمال موسم قصير، كونه سيتعيّن علينا المجازفة أكثر، ولا نكون قادرين على التخلّف عن السباقات بسبب الإصابة".

وأضاف: "لن يكون لديك وقتٍ لاستعادة النقاط".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّني لا أفكّر في ذلك في الوقت الحاضر بكلّ صدق، إذ عندما نحصل على روزنامة فإنّني سأنظّم استراتيجيّتي".

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