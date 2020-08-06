ماركيز يكسر صفيحة معدنية في ذراعه وهو يحاول فتح نافذة منزله

تعرض حامل اللقب إلى كسر في ذراعه الأيمن عقب حادثة عنيفة خلال جائزة إسبانيا الكبرى الشهر الماضي، ما تطلب خضوعه إلى عملية جراحية ووضع صفائح من "التيتانيوم" لتثبيت العظم.

وحاول ماركيز العودة في الأسبوع التالي للمشاركة في جائزة الأندلس الكبرى، لكن ذراعه المتورمة منعته من المواصلة.

واضطر للخضوع إلى عملية جراحية أخرى يوم الاثنين من أجل استبدال إحدى الصفائح المعدنية المكسورة، ما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في سباق برنو.

ووصف بويغ سبب كسر الصفيحة بأنه "حادث منزلي"، حيث قال: "كما نعلم خضع ماركيز إلى عملية أخرى بسبب حادثته في خيريز".

وأكمل: "لقد كانت حادثة منزلية إذ كان يحاول فتح النافذة وفجأة شعر بالكثير من الألم، ليتضح لاحقاً أن الصفيحة المعدنية قد كُسرت".

وتابع: "كنا مقتنعين بقدرته على المشاركة في خيريز، إذ قال الأطباء أنه قادر، لكنهم لم يذكروا على الإطلاق إمكانية كسر الصفيحة المعدنية".

وأردف: "لو كانت لدينا مثل هذه المعلومة، لربما لم نكن ندعه يقود. لكن الجانب الإيجابي أن هذا حصل في المنزل وليس في برنو أو على الدراجة، ما كان ليتسبب بعواقب كارثية وبحادثة أخرى".

ورفض بويغ التعليق على فكرة أن ماركيز خاطر بشكل كبير بمحاولة المشاركة في جائزة الأندلس، فقال: "حصل ذلك في منزله، نعلم أن السباقات خطرة".

وأكمل: "من الواضح أنه وبعد الجراحة فإنك تعرض بعض الأجزاء من الجسم لضغط أكبر، وهذا ما لا يحصل إن لم تكن تبذل أي مجهود".

واختتم: "لكنك كرياضي تأخذ مرتّبك جراء أدائك، وهذا ما كان يحاول القيام به".