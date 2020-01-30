ماركيز يقود دراجة للمرة الأولى بعد عمليته الجراحية

تعرض ماركيز إلى خلع جزئي في كتفه بعد حادثة عنيفة خلال تصفيات جائزة ماليزيا الكبرى، قبل أن تتفاقم الإصابة مجدداً خلال تجارب خيريز شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وخضع ماركيز إلى جراحة بعد ذلك بفترة قصيرة، حيث اعترف أن عملية التعافي كانت أصعب هذه المرة بالمقارنة مع العام الماضي عندما خضع لعملية مماثلة لكتفه الأيسر في 2018.

ومع بقاء أسبوع واحد فقط على بداية التجارب الشتوية في ماليزيا، اتجه ماركيز إلى حلبة كارتينغ في تاراغون، إسبانيا، على متن دراجة هوندا "أن.أس.أف250" في موتو3، من أجل تقييم استعداده البدني.

وضمن منشور قصير على تويتر، اعترف ماركيز أن شعوره على متن الدراجة "لم يكن الأفضل".

وكان قد اعترف الأسبوع الماضي أنه سيكون بنسبة "60 إلى 70 بالمئة" من طاقته في تجارب سيبانغ.

حيث قال: "منذ 2 ديسمبر/كانون الأول، كنتُ أخوض عملية التعافي بعد عملية كتفي".

وأكمل: "خلال أسبوعَين سنخوض تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ بين 7 و9 فبراير/شباط".

واختتم: "سأكون بنسبة 60 إلى 70 بالمئة من كامل طاقتي البدنية".